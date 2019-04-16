14 апреля 2019 года, в Неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской, в день 790-летия мученической кончины святого Авраамия Болгарского, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил Литургию в Авраамиевском храме города Болгар Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Главе Татарстанской митрополии, совершающему рабочую поездку в Чистопольскую епархию, сослужили секретарь Казанского епархиального управления протоиерей Владимир Самойленко, настоятель Введенского Кизического мужского монастыря Казани игумен Пимен (Ивентьев), наместник архиерейского подворья священномученика Кирилла Казанского архимандрит Игнатий (Григорьев), настоятель Богоявленского собора города Казани протоиерей Алексий Державин, благочинный Алькеевского и Спасского церковных округов Чистопольской епархии протоиерей Андрей Зиньков, благочинный Нижнекамского округа Чистопольской епархии протоиерей Александр Колчерин, и.о. секретаря Чистопольского епархиального управления иерей Николай Рыбочкин, настоятель Авраамиевского храма иерей Сергий Павлов, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Бураково (Спасский район Республики Татарстан) протоиерей Алексий Ахметзянов, проректор по воспитательной части Казанской духовной семинарии иеромонах Кирилл (Забавнов).

Богослужебные песнопения исполнял смешанный хор Казанской духовной семинарии под управлением Надежды Павловой.

В праздничной Литургии приняли участие священнослужители Чистопольской епархии, воспитанники Казанской духовной семинарии, многочисленные прихожане и паломники.

После заамвонной молитвы перед ракой с мощами мученика Авраамия Болгарского было совершено славление святому.

По окончании богослужения митрополит Феофан обратился к присутствовавшим с архипастырским словом. В ответном слове иерей Сергий Павлов от лица духовенства и прихожан поблагодарил главу Татарстанской митрополии за совместную молитву в этот знаменательный для прихода день и преподнес в дар архиерею от духовенства Спасского благочиния икону святых мучеников Авраамия и Феодора Болгарских.

В завершение торжеств владыка Феофан преподал верующим архипастырское благословение. Верующим были вручены иконки Казанской иконы Божией Матери.

С днем памяти мученика Авраамия главу митрополии также поздравили дети приходской воскресной школы. Архипастырь раздал детям сладости. На пороге храма была сделана памятная фотография участников богослужения, затем состоялась совместная праздничная трапеза.

В тот же день на территории храмового комплекса митрополит Феофан встретился с главой Спасского муниципального района Камилем Нугаевым. Участники встречи обсудили вопросы развития церковной жизни, перспективы взаимодействия в деле строительства новых храмов, в социальном и молодежном служении и др.

В ходе посещения Болгара правящий архиерей возглавил собрание духовенства Спасского благочиния и ознакомился с деятельностью священнослужителей.

Русская линия