В «Газпроме» заявили, что несмотря на поправки в директиву ЕС, газопровод будет построен и сдан в эксплуатацию в срок…

Поправки, внесенные Советом Европейского союза в Газовую директиву, не меняют правовые рамки сооружения газопровода «Северный поток — 2». Реализация проекта продолжается по графику и при поддержке инвесторов, заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства «Северного потока — 2», Йенс Мюллер, сообщает ТАСС.

«Соглашение о внесении поправок в Газовую директиву не меняет правовые рамки строительства «Северного потока — 2», — подчеркнул Мюллер.

«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению формальное принятие поправки в Газовую директиву Европейского союза», — продолжил официальный представитель компании. Он пояснил, что, «прежде чем вступить в силу, законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале Европейских сообществ и имплементирован в национальное право стран — членов в течение девяти месяцев».

«Мы продолжим наблюдать за процессом и дадим оценку новому законодательству и его имплементации в национальное право после его публикации», — сообщил Мюллер.

В Nord Stream 2 AG исходят из того, что «Северный поток — 2» «внесёт положительный вклад в достижение энергетических целей ЕС, обеспечив дополнительный маршрут поставок для импорта дополнительных объемов природного газа. «Перспективы развития спроса на газ в Европе убедительно говорят в пользу этого проекта», — констатировал официальный представитель компании.

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