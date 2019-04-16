Все, кто бывал в последние годы в Париже, неизменно отмечали, что столица Франции существенно изменилась, причём в худшую сторону. Связано это с наплывом мигрантов и нехристианского населения в страну, представители которых заполонили французские улицы.

В своё время российская писательница Елена Чудинова даже написала на эту тему роман-антиутопию «Мечеть Парижской Богоматери», предсказывая, что к 2048 году захватившие во Франции власть мусульманские мигранты превратят величественный христианский собор в мечеть.

Роман есть роман, и все понимали, что данные предсказания — это всего лишь эмоциональный призыв к французам вспомнить о своих христианских корнях. Однако, куда более грозное предзнаменование для христиан всей Европы случилось сегодня, когда пожар полностью уничтожил Нотр-Дам де Пари.

В результате пожара, который начался на строительных лесах, в соборе Парижской Богоматери обрушилась кровля, сообщает Интерфакс. Огонь охватил большую часть крыши здания. Из-за пожара уже обрушился шпиль Нотр-Дама.

По словам главы Парижа Анн Идальго, которые приводит Le Monde, на борьбу с огнем брошены «сотни пожарных». Она надеется, что им удастся спасти и само здание, и хранящиеся в нём произведения искусства, однако ситуация осложняется тем, что к очагу пожара очень сложно подобраться.

Информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала. Туристы и прихожане были эвакуированы из собора. Вокруг здания выставлен кордон безопасности, за который не пускают зевак.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является христианским символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в XIX веке: была отремонтирована скульптурная часть, повреждённая в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Христиане во всём мире воспринимают случившийся пожар, как грозное предзнаменование, и призывают усилить свои молитвы, чтобы Господь смилостивился над Францией и всей Европой. Таких грозных знамений западные христиане в последние годы, действительно, не получали.

Русская линия