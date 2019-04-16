Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко уверен, что его структура признана другими Поместными Православными Церквями, а захваты храмов УПЦ со стороны представителей «ПЦУ» — это мирные акции. Об этом он заявил 13 апреля на брифинге во время посещения Хмельницкого, сообщает СПЖ.

«На самом деле мы живём в историческое время, когда Церковь стала независимой, Церковь стала автокефальной и признанной другими Автокефальными Церквями, — заявил Думенко. — Мы занимаем свое почётное 15 место».

Также глава ПЦУ заверил присутствующих, что нет никакой угрозы потери Томоса: «Не существует никакой угрозы отзыва Томоса, или потери его совсем. И это не зависит от политической ситуации».

Кроме того, Епифаний Думенко заявил, что в Хмельницкой области в ПЦУ перешло более 70 общин УПЦ, и подчеркнул, что эти переходы происходят исключительно на основе любви: «Этот процесс должен проходить мирно, спокойно, и каждая община должна добровольно определяться, без принуждения. Это наше видение, что всё должно происходить на основе любви».

На самом деле «ПЦУ» не признана ни одной Поместной Церковью, кроме Фанара, который предоставил Епифанию Думенко Томос.

Со стороны канонической УПЦ почти ежедневно поступают сообщения о силовых захватах храмов по сёлам Украины. Священники и верующие говорят о подлогах, незаконных перерегистрациях общин УПЦ в «ПЦУ», а также избиениях духовенства и верующих УПЦ представителями структуры Думенко.

Таким образом, глава «ПЦУ», как минимум, выдаёт желаемое за действительное, а попросту говоря, врёт. При этом обращает на себя внимание, что политизированность новой церковной структуры украинских раскольников сегодня настолько велика, что даже простые верующие спрашивают у Епифания, не отнимут ли у них Томос, если Пётр Порошенко проиграет выборы и на Украине сменится власть.

Русская линия