Отвечая на вопросы корреспондента греческого издания «Этнос тис Кириакис», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о том, какие последствия для положения Украинской Православной Церкви повлекли антиканонические шаги Константинополя по предоставлению «томоса об автокефалии» раскольникам на Украине, и почему эти действия являются вызовом для общеправославного единства, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«На Украине, как и в Греции, существует только одна Православная Церковь, признаваемая всеми автокефальными Церквами. Эта Церковь не обращалась на Фанар за автокефалией и более того, официально высказывалась против неё. Однако мнение канонической Украинской Церкви Патриарх Варфоломей проигнорировал и выдал „томос об автокефалии“, но не Церкви, а раскольникам. С точки зрения канонов это деяние ничтожно. Мы не признаем его и никогда не признаем. Украинские раскольники по-прежнему остаются безблагодатным сообществом. Единственной Православной Церковью на Украине, преподающей спасительные Таинства, как была, так и осталась Украинская Православная Церковь во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Она объединяет большинство украинских православных верующих», — заявил Святейший владыка.

Патриарх Кирилл обратил внимание, что «ещё до предоставления так называемого томоса Президент П. Порошенко угрожал изгнанием из Украины тем, кто не захочет присоединиться к «автокефальной церкви». «Теперь, когда эта лжецерковь создана, Парламент страны в кратчайшие сроки принял дискриминационные законы, направленные против канонической Церкви. Эти законы предусматривают принудительную смену названия Украинской Православной Церкви, дают юридические основания для насильственного изъятия у неё храмов и иной церковной собственности. Захваты храмов, насилие против духовенства и верующих, которые защищают свои святыни, уже начались. Предоставив «томос» раскольнической структуре, Константинополь развязал руки государственным властям Украины в их борьбе против Украинской Церкви, обрек её на новые, ещё большие страдания», — обратил внимание Предстоятель.

«Несмотря на колоссальное давление со стороны украинского государства из 90 епископов Украинской Церкви в раскол перешли всего один правящий и один викарный архиерей. Абсолютное большинство архипастырей, клириков и мирян верны своей Церкви и её Предстоятелю. Происходящее сейчас на Украине является грубейшим вмешательством государства в церковные дела, очевидным нарушением Конституции страны и основополагающих прав человека. Удивительно, что всё это происходит на фоне деклараций о приверженности Украины базовым европейским ценностям, одной из которых является принцип отделения Церкви от государства. На это вопиющее несоответствие деклараций и реальных дел стоило бы почаще обращать внимание международной общественности», — заявил Патриарх Кирилл.

Что касается действий Патриарха Варфоломея и причинах, которые подвигли его на эти шаги на Украине, Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что не хотел бы сейчас рассуждать об этом. «Независимо от того, какими они были, уже всем очевидно, что эта „автокефалия“ не привела к восстановлению единства православных на Украине, но поставила под угрозу целостность всего мирового Православия. До сих пор ни одна Поместная Православная Церковь не признала новосозданную раскольническую структуру на Украине. Хотел бы заметить, что в нынешней ситуации речь не идёт о поддержке либо Москвы, либо Константинополя. Вопрос стоит иначе: признаем ли мы исключительные властные полномочия одной Поместной Церкви над всеми другими Православными Церквами? Признаем ли мы за ней право росчерком пера объявлять раскольников каноничными, а общепризнанную Поместную Церковь более не существующей? Мы все столкнулись с попыткой навязать Православной Церкви новую экклезиологию. Не думаю, что Поместные Церкви с этим согласятся», — заявил Его Святейшество.

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