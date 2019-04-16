Французским пожарным удалось спасти из огня Терновый венец и не допустить пожара в алтаре собора…

Около девяти часов понадобилось экстренным службам, чтобы потушить пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. На месте происшествия работало несколько сотен пожарных, сообщает СПЖ.

Французские официальные лица не исключали полного уничтожения собора, но в конечном итоге пожарным удалось взять ситуацию под свой контроль и, спустя почти девять часов, погасить огонь. Ряд священных реликвий, хранившихся в соборе, в том числе Терновый венец Иисуса Христа, удалось спасти. Также не пострадали алтарь и алтарный крест собора.

«Мы спасли Терновый венец, тунику святого Людовика. Внутри удалось также спасти несколько картин, но большие полотна было сложно снять, как вы понимаете», — сообщил журналистам телеканала священник Патрик Шове, ответственный за богослужения.

По предварительным данным, возгорание началось на верхних уровнях здания и может быть связано с ремонтными работами. Уже в первые часы пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший на место пожара, назвал происходящее «настоящей трагедией», предположив при этом, что, благодаря отваге пожарных, худшего сценария удалось избежать. Также обошлось без жертв, хотя один пожарный получил серьёзные травмы.

Глава пожарной службы Парижа Жан-Клод Галле заявил, что им удалось спасти и сохранить конструкцию собора. «Мы можем считать, что конструкция Нотр-Дама спасена и сохранена в полном объёме», — заявил он.

Впрочем, стоит признать, что собор Парижской Богоматери был всё-таки практически полностью уничтожен огнём. Даже алтарная часть, которую удалось спасти, после пожара требует практически полной реставрации, а восстановление собора растянется на многие годы.

Отрадна лишь реакция на эту трагедию французского общества — слезы и рыдания раздавались во время пожара на французских улицах, сообщают СМИ. Христианская Франция объединилась перед лицом постигшей её беды.

Русская линия