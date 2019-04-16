7−13 апреля 2019 года в астраханском Институте развития образования «Платформа» при поддержке Фонда президентских грантов РФ состоялась апробация программы повышения квалификации учителей, преподавателей предмета «Основы православной культуры», информирует Патриархия.ru. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты и разработчики программы из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, представители Астраханской митрополии и более 100 педагогов из школ, кадетских корпусов и православных гимназий Астраханской области. Об этом сообщила председатель центральной методической комиссии общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» Антонина Агеева.

По ее словам, благодаря содействию министерства образования Астраханской области на апробацию программы съехались: учителя начальной школы, ведущие уроки по Основам православной культуры; педагоги, работающие в системе общего образования, ведущие уроки и различные формы внеучебной деятельности; преподаватели колледжей, ведущие гуманитарные дисциплины, связанные с различными аспектами духовно-нравственной культуры.

В течение нескольких дней для педагогов читали лекции и проводили мастер-классы. 13 апреля организаторы подвели итоги обучения и выдали сертификаты участникам.

Как рассказала разработчик программы, учитель МБОУ Школы № 17 г. о. Балашиха Ольга Трунина, программа направлена на подготовку учителей, ведущих уроки и различные формы внеурочной деятельности в рамках предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

«Содержание модулей данной программы ориентировано на общее знакомство с православной культурой и нацелено на развитие представлений детей о нравственных нормах и ценностях, на формирование готовности учителя к духовно-нравственному развитию личности ребенка, а также знакомство с основными нормами религиозной морали, формирование первоначальных представлений о православной культуре, ее роли в культуре, истории и современности России, — отметила Ольга Трунина. — Кроме того, благодаря программе у слушателей формируются новые компетенции, связанные со знанием основных текстов Библии, православной этики, православной художественной культуры, исторической роли Русской Православной Церкви в становлении российской государственности».

Документ разработан на базе педагогического факультета Свято-Тихоновского университета под руководством доктора педагогических наук, профессора Татьяны Скляровой. При реализации программы применяют групповую и совместную работу, диалоговые методики и элементы диалоговых технологий, кейс технологии, а также инновационные методики в области учебного проектирования: анализ критических ситуаций, тренинги практических навыков.

XI Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» завершилась в марте этого года. В олимпиаде участвовали более 300 тысяч учащихся 4−11 классов из 11 046 школ 82 субъектов России, Белоруссии, Литвы, а также посольских школ нескольких стран. Победителями и призерами стали около 1000 школьников из 60 российских регионов.

Русская линия