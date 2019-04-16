Русская линия
Сводка новостей от 16 апреля 2019

На Храмовой горе в Иерусалиме произошёл пожар

Пожар вспыхнул в понедельник вечером на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает палестинское информационное агентство Wafa, передает Интерфакс.

Уточняется, что возгорание произошло в пункте охраны рядом с молитвенной комнатой Эль-Марвана на восточной стороне мечети Аль-Акса.

Пожарные быстро справились с возгоранием, причина которого сейчас выясняется. Никто из людей не пострадал.

Храмовая гора — обнесённая высокими стенами прямоугольная площадь на восточной стороне Старого города Иерусалима. Священное место для приверженцев иудаизма и третье по святости — для мусульман. На территории Храмовой горы находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. В настоящее время на территории горы расположены мусульманские культовые сооружения — мечети Аль-Акса и Купол Скалы.

Русская линия

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