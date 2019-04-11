Русская линия
Сводка новостей от 11 апреля 2019

Запрет абортов несёт только вред? Скажите это Кристиану Роналду
Мать знаменитого футболиста призналась, что родила своего сына только благодаря запрету абортов в Португалии…

Криштиану Роналду в детствеМать Криштиану Роналду, одного из лучших футболистов в истории, не хотела рожать своего четвёртого ребёнка и пыталась сделать аборт, но не смогла это сделать и лишить мир будущего спортсмена только благодаря запрету абортов в Португалии, сообщает портал Bitno.net.

В фильме, рассказывающем о сложной жизни футболиста, его мать Долорес призналась, что Роналду был ребёнком, которого он не хотела. В то время её муж постоянно пил, и отношения между ними были очень плохими, что привело её к успокоительным средствам. У неё уже было трое детей, а четвертый казался чем-то, что она не могла бы вынести.

В своей опубликованной ранее автобиографии Долорес Авейру уже писала, что по совету соседа она решила сделать аборт на дому, потому что в то время аборты в Португалии были запрещены. К счастью, ничего у неё не получилось, и в феврале 1985 года родился Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду с матерью«Я не хотела рожать, но Бог хотел по-другому. Он был нежеланным ребёнком, но он дал мне столько счастья в жизни», — сказала Долорес в фильме.

Александр Люси-Смит, обозреватель «Католического вестника», отметил одну очень важную вещь. В то время аборты в Португалии были запрещены, за исключением некоторых исключительных случаев (угроза жизни матери, тяжёлая деформация рождённого ребёнка). Гинеколог матери Роналду не хотел соглашаться делать аборт, и именно его Роналду может благодарить за свою жизнь

«Сегодня португалка, которая окажется в той же ситуации, что и Долорес, будет тут же отправлена на аборт без каких-либо вопросов (аборт в Португалии легализован в 2007 году). К счастью, для Роналду и футбольных фанатов во всём мире, это было не так в 1984 году. Вывод один: ограничительные законы об абортах спасают реальные жизни», — написал он.

Русская линия

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