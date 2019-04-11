Президент России Владимир Путин вместе с постоянными членами Совета безопасности посетили отреставрированную церковь Вознесения Христова на территории Екатерининского дворца в Царском Селе, передает ТАСС.

Российского лидера встречали глава «Газпрома» Алексей Миллер, исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Президент пригласил членов Совбеза, среди которых был и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, после заседания вместе с ним осмотреть церковь.

Путин зашел в большой церковный зал, где были выставлены фотографии, рассказывающие об этапах работ и их особенностях. «Подходите, подходите ближе», — позвал Путин членов Совета безопасности, чтобы и они послушали историю проведения реставрационных работ.

Гостям рассказали об особенностях реставрации: важно было сохранить исторические элементы и не дополнять интерьеры новыми.

«А как тогда, если добавлять нельзя? — поинтересовался Путин. Главе государства и другим гостям рассказали, что именно поэтому все новые элементы были сделаны из другого материала — дерева, и их принципиально не стали покрывать позолотой. Что же касается самой позолоты, то и ей реставраторы решили не добавлять излишнего блеска, чтобы сохранить естественное сияние. «Это заметно», — отреагировал президент.

Также гостям рассказали, что в ходе реставрационных работ были обнаружены элементы деревянной резьбы. «Наверное, специально и спрятали», — смеясь, сказал Путин.

Президенту показали и отреставрированный купол и подробно рассказали о работе над восстановлением икон. «Красиво. Это очень интересно. Спасибо большое», — поблагодарил Путин реставраторов.

Придворная церковь Большого Царскосельского дворца была заложена в августе 1746 года архиепископом Санкт-Петербургским и Шлиссельбургским Феодосием в присутствии императрицы Елизаветы. Строительство храма продолжалось 10 лет.

В этой церкви проходили богослужения в дни тезоименитства, крещение младенцев, венчания членов императорской семьи.

За годы своего существования церковь дважды реставрировалась: после пожаров в 1820 году, когда большая часть икон была утрачена, и в 1863 году.

В годы Великой Отечественной войны здание также серьезно пострадало. Немцы забрали часть икон, а часть изрезали. К 2015 году убранство церкви нуждалось в срочной реставрации. По словам специалистов, сохранность убранства XVIII века хорошая.

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