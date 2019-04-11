Отец Фёдор Конюхов: «Свой предел возможностей я нашёл в этой экспедиции и в этих широтах»

Знаменитый российский путешественник и священник Русской Православной Церкви отец Фёдор Конюхов, оказавшийся во время одиночного кругосветного плавания в Тихом океане за 1648 км от берега, вновь попал на вёсельной лодке в сильнейший шторм и нуждается в молитвенной помощи.

По данным организаторов, отец Фёдор уже 125 дней в открытом океане и его постоянно преследуют шторма.

Голосовой связи с отцом Фёдором в последний день не было, только текстовые сообщения через Bysky:

«Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен. Ветер разогнал большую волну.

Ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать. До берега 890 морских миль.

Газовую печь не включаю, ничего горячего не ел уже много часов, лодку сильно бросает и боюсь обвариться кипятком. Лучше быть голодным, чем получить ожоги горячей водой.

Когда-то мой учитель, японский путешественник-одиночка Наоми Уэмура, сказал: «Я иду в одиночные экспедиции, чтобы постичь предел человеческих возможностей». Свой предел возможностей я нашёл в этой экспедиции и в этих широтах.

Наступил новый день, плотная облачность, сплошное одеяло, оставшиеся солнечные батареи не работают, им надо больше солнечного света. Приборы по минимуму: только карта, электронный компас и связь. Надеюсь, ветер продует эту облачность и станет чуть светлее.

Перешел на 53 градус Южной широты. Новый рубеж для меня и лодки, так далеко на юг мы ещё не забирались".

Два дня назад отец Федор писал:

«По случаю большого праздника — Благовещения — океан решил дать мне передышку, в воскресенье ветер стих до 10 узлов, но зыбь, конечно, большая, океанская. Небо чистое, воздух морозный. Красивый осенний день.

Пролетел альбатрос, величественно, ни разу не взмахнув крылом облетел вокруг лодки, и ушёл в сторону Южной Америки. Я, наконец, смог встать в кокпите в полный рост и распрямиться, а то всё время ползком и на коленях. Встанешь в полный рост, удар волны и ты за бортом — и страховочный пояс не поможет. Выбраться из воды обратно в лодку в полном снаряжении и яхтенных сапогах очень непросто. Я один раз в жизни выпадал за борт, в 1990 году, во время своего первого кругосветного плавания на яхте «Караана». Был пристёгнут, лодка шла 3−4 узла, я так и тащился вдоль борта пристегнутый. Очень сложно выбираться из океана обратно в лодку, особенно если ты один и на тебе весь комплект экипировки для Южного океана.

Погода дала возможность привести лодку в порядок, я смог открыть все люки на проветривание. Внутри всё отсырело и заплесневело, нет ни одной сухой вещи. Конденсат везде. Приборы пока работают, но и для них это тоже серьёзное испытание, тут настоящий парник.

Запустил опреснитель, пополнил запас пресной воды, в том числе и неприкосновенный запас, я иногда пользуюсь им, когда сильно штормит и приходится брать воду из НЗ.

По прогнозу ветер начнёт усиливаться, и через сутки — шторм под 40 узлов, но хорошо, что попутный, позволит пройти на юго-восток, по курсу. Сейчас, когда до мыса Горн меньше 950 миль, мне необходимо набирать высоты, желательно уже быть на 53 градусе южной широты. Впереди ощетинившееся побережье Южной Америки, мне безопаснее быть южнее, глубже, в проливе Дрейка, чем оказаться севернее. Лучше пройти больше миль и оказаться за мысом Горн в Южной Атлантике, чем на побережье Чили.

Всем поклон".

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