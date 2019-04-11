Депутаты Парламентской ассамблеи приняли соответствующую резолюцию, но санкции против российской делегации пока отменять не хотят…

Депутаты ПАСЕ в среду приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет СЕ, сообщает ТАСС.

Как утверждается в резолюции, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с Россией и последующее решение страны «о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации».

За принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, против — 30, воздержались 16 человек.

В ответ на этот призыв вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметил готовность ПАСЕ к диалогу с Россией для поиска путей выхода из сложившегося кризиса, однако обратил внимание, что резолюция ПАСЕ не содержит гарантий соблюдения прав российских законодателей в Страсбурге.

«Документ не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе и все свои законные права, включая право голоса, что они не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией», — сказал парламентарий.

В этом контексте он поблагодарил всех членов ПАСЕ, «кто сегодня отверг их [Украины и Великобритании] абсурдные поправки к документу».

Но есть одно «но», констатировал Толстой. «Принятой резолюцией европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: «вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим», — изложил он основную мысль документа. «Удивительно, что за все это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов», — акцентировал внимание зампредседателя Госдумы.

Единственное, что можно с удовлетворением отметить, по мнению Толстого, «это готовность к диалогу с Россией для поиска путей выхода из сложившегося кризиса». При этом он подчеркнул, что не Россия создавала этот кризис.

«Мы терпеливо ждём, когда организация, наконец, готова будет пойти на изменение дискриминационных норм регламента, идущих вразрез с Уставом Совета Европы. Мы, в свою очередь, всегда к диалогу открыты, что подтверждают наши регулярные встречи с руководством ассамблеи и со всеми, кто не мыслит Европу без самой большой европейской страны — России», — заключил депутат.

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