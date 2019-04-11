Русская линия
Сводка новостей от 11 апреля 2019

Депутаты приняли во втором чтении закон о «суверенном интернете»

Депутаты одобрили проект закона, который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. «За» проголосовали 320 человек, «против» — 15. Об этом сообщает «Правмир».

В ходе второго чтения депутаты одобрили ряд изменений к законопроекту. В основном внесенные поправки уточняли полномочия государственных органов.

Авторы законопроекта называют его основной задачей обеспечение бесперебойной работы Рунета в случае целенаправленного внешнего воздействия. После принятия закона провайдеры должны будут установить технические средства, с помощью которых будет определяться источник передаваемого трафика. Так Роскомнадзор получит дополнительную возможность ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией.

Также органы власти, операторы связи и владельцы технологических сетей будут регулярно проводить учения по выявлению угроз и отработке мер для восстановления работоспособности Рунета.

Затраты на исполнение закона оценивают более чем в 30 млрд рублей.

​Документ внесли в Госдуму в декабре 2018 года и приняли в первом чтении в феврале. Третье чтение назначено на 16 апреля. Предполагается, что закон вступит в силу 1 ноября, а его отдельные положения — с 1 января 2021 года.

Русская линия

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Депутаты приняли во втором чтении закон о «суверенном интернете»
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