Русская линия
Сводка новостей от 11 апреля 2019

В Смоленской епархии состоялась презентация программы консультативной помощи подросткам «ЛадьЯ»

8 апреля 2019 года в Смоленском епархиальном управлении состоялась презентация программы первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ». Программа, разработанная коллективом церковных и светских специалистов, — педагогов, психиатров, наркологов — реализуется под эгидой Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба Смоленской епархии.

Презентацию программы «ЛадьЯ» провела сотрудник Отдела внешних церковных связей М.Б. Нелюбова. С 2001 года она координирует программу участия Русской Православной Церкви в профилактике и борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа.

Во встрече приняли участие митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, и.о. начальника департамента Смоленской области по образованию и науке В.М. Хомутова, председатель коллегии по образованию Смоленской митрополии протоиерей Василий Мовчанюк, заместитель руководителя епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации иерей Александр Коржаков, ректор Смоленского областного института развития образования О.С. Кольцова, руководитель отдела Смоленской епархии по церковной благотворительности и социальному служению иерей Дионисий Давыдов, сотрудники департамента Смоленской области по социальному развитию.

Программа «ЛадьЯ» направлена на первичную профилактику ВИЧ/СПИДа и отклоняющегося поведения подростков 13−17 лет. Программа способствует актуализации в детях доброго начала, формированию способности сопротивляться злу, развитию духовно-нравственного потенциала. Программа предназначена для преподавания в школах, школах-интернатах, ПТУ в рамках дополнительного образования, воскресных школах и рассчитана как на социально адаптированных, так и «трудных» подростков.

Помимо программы «ЛадьЯ», предназначенной для детей старшего подросткового возраста, разработаны аналогичные программы: «Живая вода» — для младших школьников, «Дорога к дому» — для студенческой молодежи. В основу программ положены принципы неспецифической профилактики, направленные на формирование у детей и молодежи духовно-нравственных ориентиров, которые, реализуясь в поведении участников программы, сводили бы к минимуму риск вовлечения в употребление наркотиков, в рискованные формы поведения.

Программы «ЛадьЯ», «Живая вода», «Дорога к дому» реализуются в рамках проекта-победителя конкурса «Православная инициатива» и президентского конкурса государственной поддержки ННО (оператор — Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»).

После презентации участники встречи могли задать Маргарите Нелюбовой вопросы и обсудить возможности сотрудничества и реализации программ «ЛадьЯ», «Живая вода», «Дорога к дому» в Смоленской митрополии.

Русская линия

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В Смоленской епархии состоялась презентация программы консультативной помощи подросткам «ЛадьЯ»

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