На владыку попытался напасть «священник ПЦУ», однако паства не дала в обиду своего архипастыря…

10 апреля 2019 года, после Божественной литургии в храме Почаевской иконы Божией Матери, архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий посетил приходы в селах Гуровцы и Махновка Казатинского района Винницкой области, где верующие канонической Церкви лишены возможности совершать богослужения в собственных храмах, сообщает СПЖ.

В Гуровцах активисты «ПЦУ» закрыли и опечатали храм ещё в январе. Как сообщили в пресс-службе Винницкой епархии, верующие села радушно встретили архипастыря вместе с сопровождавшим его духовенством и приняли участие в молебне, который правящий архиерей совершил у Поклонного креста на церковном дворе.

Но вот в Махновке атмосфера была далеко не такой спокойной. Местный храм перевели в «ПЦУ» по инициативе бывшего священника УПЦ — отца Виктора Боднара, который впоследствии был запрещён в служении за уклонение в раскол.

Сторонники новой церковной структуры в Махновке встретили архипастыря криками и шумом, собравшиеся активисты в резкой форме пытались помешать богослужению. После непродолжительного общения с приверженцами «ПЦУ», владыка Варсонофий начал служить молебен, во время которого Виктор Боднар попытался напасть на владыку.

Нападение пресекли верующие, которые встали на защиту своего архипастыря и не допустили дальнейших провокаций.

По факту нападения на архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия прихожане составили заявление в правоохранительные органы.

Русская линия