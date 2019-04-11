Русская линия
Сводка новостей от 11 апреля 2019

Совершена попытка нападения на архиепископа Винницкого Варсонофия
На владыку попытался напасть «священник ПЦУ», однако паства не дала в обиду своего архипастыря…

Совершена попытка нападения на архиепископа Винницкого Варсонофия10 апреля 2019 года, после Божественной литургии в храме Почаевской иконы Божией Матери, архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий посетил приходы в селах Гуровцы и Махновка Казатинского района Винницкой области, где верующие канонической Церкви лишены возможности совершать богослужения в собственных храмах, сообщает СПЖ.

В Гуровцах активисты «ПЦУ» закрыли и опечатали храм ещё в январе. Как сообщили в пресс-службе Винницкой епархии, верующие села радушно встретили архипастыря вместе с сопровождавшим его духовенством и приняли участие в молебне, который правящий архиерей совершил у Поклонного креста на церковном дворе.

Но вот в Махновке атмосфера была далеко не такой спокойной. Местный храм перевели в «ПЦУ» по инициативе бывшего священника УПЦ — отца Виктора Боднара, который впоследствии был запрещён в служении за уклонение в раскол.

Сторонники новой церковной структуры в Махновке встретили архипастыря криками и шумом, собравшиеся активисты в резкой форме пытались помешать богослужению. После непродолжительного общения с приверженцами «ПЦУ», владыка Варсонофий начал служить молебен, во время которого Виктор Боднар попытался напасть на владыку.

Нападение пресекли верующие, которые встали на защиту своего архипастыря и не допустили дальнейших провокаций.

По факту нападения на архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия прихожане составили заявление в правоохранительные органы.

Русская линия

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