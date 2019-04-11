Русская линия
Сводка новостей от 11 апреля 2019

WikiLeaks закрыли рот
Известный разоблачитель секретов американских военных и спецслужб Джулиан Ассанж арестован английской полицией прямо в посольстве Эквадора…

WikiLeaksБританская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости. «47-летний Джулиан Ассанж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде», — сообщили в Скотланд-Ярде.

Отмечается, что сотрудников полиции пригласили в посольство Эквадора после отказа правительства этой страны предоставить Ассанжу дипломатическое убежище.

«Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменной форме», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter эквадорского президента Ленина Морено.

Последние годы основатель WikiLeaks укрывался в здании эквадорской дипмиссии.

Глава британского МИД Джереми Хант поблагодарил Морено за этот шаг. С аналогичным заявлением выступил и министр по делам Европы и Америк сэр Алан Данкан.

В заявлении WikiLeaks подчеркивается, что власти Эквадора незаконно прекратили действие политического убежища, нарушив международное право.

В Кремле, комментируя арест Ассанжа, выразили надежду, что все его права будут соблюдены.

Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

В октябре прошлого года посольство составило для Ассанжа регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.

Портал WikiLeaks 5 апреля со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что в ближайшие «часы или дни» Ассанжа выдворят из посольства. В качестве предлога может быть использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися Морено.

Несмотря на то, что Ассанж многие годы фактически был лишён свободы, портал WikiLeaks продолжал работать. Это и не понравилось эквадорским властям, которые в итоге решили в этой истории «умыть руки».

Никто не сомневается, что в ближайшее время Ассанжа передадут США. Все обвинения против разоблачителя американских секретов в Европе, то это лишь повод, чтобы арестовать его и передать американским властям.

Русская линия

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WikiLeaks закрыли рот
Известный разоблачитель секретов американских военных и спецслужб Джулиан Ассанж арестован английской полицией прямо в посольстве Эквадора...

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