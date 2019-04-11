В Германии заявили, что американские санкции против европейских компаний, работающих с Россией, — это произвол и нарушение международного права…

В Госдепе США признали, что не могут сорвать строительство «Северного потока — 2»

Германия, в отличие от слабой Болгарии, смогла отстоять перед американцами своё право на строительство экономически выгодного себе газового коридора из России и продолжает активно строить «Северный поток-2». О том, что США не смогли убедить своих европейских союзников изменить позицию по этому вопросу заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, сообщает ТАСС.

«Мы сделали практически всё возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить „Северный поток — 2“, но в настоящий момент мы не добились успеха», — сказал Помпео во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Строительство «Северного потока — 2» поддерживают власти Германии, которые настаивают на чисто экономическом характере проекта. В то же время Берлин ставит России условием создания газопровода сохранение транзита через Украину. Позицию ФРГ поддерживают ещё ряд стран Европы, большая часть которых заинтересована в проекте.

США грозились ввести санкции против тех европейских компаний, которые осуществляют строительство «Северного потока-2», однако пока на это так и не решились.

Тем временем, глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, которые сотрудничают с российскими организациями, принципиально будут считать в Германии нарушением норм международного права, сообщает RT.

«Экстерриториальное применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими, мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным», — заявил Хармс.

Он отметил, что «санкции США, которые были введены или подготовлены с апреля 2018 года, больше не показывают чёткой политической цели». «Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказание», — добавил Хармс.

В феврале министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России.

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