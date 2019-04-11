|Сводка новостей от 11 апреля 2019
|
|
Запрет абортов несёт только вред? Скажите это Кристиану Роналду
Отец Фёдор Конюхов: «Свой предел возможностей я нашёл в этой экспедиции и в этих широтах»
В ПАСЕ призвали Россию вернуться
Совершена попытка нападения на архиепископа Винницкого Варсонофия
В Госдепе США признали, что не могут сорвать строительство «Северного потока — 2»
WikiLeaks закрыли рот
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Храме Христа Спасителя
Владимир Путин и члены совбеза России посетил отреставрированную церковь Вознесения Христова в Екатерининском дворце
В Смоленской епархии состоялась презентация программы консультативной помощи подросткам «ЛадьЯ»
В Санкт-Петербурге создан координационный паломнический центр
Депутаты приняли во втором чтении закон о «суверенном интернете»