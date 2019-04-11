В Чашникском благочинии Витебской епархии прошла акция «Сохраним Святыню», организованная отделом идеологической работы Чашникского районного исполнительного комитета в лице Галины Петровны Авижей и приходом храма Преображения Господня во главе с благочинным Чашникского округа протоиереем Владимиром Коледой, сообщает официальный сайт БПЦ.

Более 30 человек разного возраста объединила одна цель — навести порядок вокруг полуразрушенного Никольского храма в деревне Браздецкая Слобода Чашникского района, построенного во второй половине XIX века. После Второй мировой войны от храма остались одни стены, но жители деревни не теряют надежды на его возрождение. Каждую весну, сколько себя помнят местные старожилы, сюда прилетают аисты, которые свили себе гнездо на том месте, откуда раздавались удары храмового колокола.

Стены здания имеют удовлетворительное состояние, а вот кровля нуждается в основательном ремонте.

Собравшиеся вместе школьники, представители БРСМ, работники отдела культуры, дорожно-строительной организации ДРСУ-183 и клуба ДОСААФ, а также прихожане храма Преображения Господня в ходе акции очистили прихрамовую территорию от мусора и сорняков, вырубили кустарники, начали подсыпать и выравнивать подъезд к церкви.

Проведение подобных акций очень актуально и для других благочиний Витебской епархии, ведь возрождение духовных святынь является достойной миссией каждого православного христианина.

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