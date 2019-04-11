Русская линия
Сводка новостей от 11 апреля 2019

Акция «Сохраним Святыню» прошла в Витебской области

В Чашникском благочинии Витебской епархии прошла акция «Сохраним Святыню», организованная отделом идеологической работы Чашникского районного исполнительного комитета в лице Галины Петровны Авижей и приходом храма Преображения Господня во главе с благочинным Чашникского округа протоиереем Владимиром Коледой, сообщает официальный сайт БПЦ.

Более 30 человек разного возраста объединила одна цель — навести порядок вокруг полуразрушенного Никольского храма в деревне Браздецкая Слобода Чашникского района, построенного во второй половине XIX века. После Второй мировой войны от храма остались одни стены, но жители деревни не теряют надежды на его возрождение. Каждую весну, сколько себя помнят местные старожилы, сюда прилетают аисты, которые свили себе гнездо на том месте, откуда раздавались удары храмового колокола.

Стены здания имеют удовлетворительное состояние, а вот кровля нуждается в основательном ремонте.

Собравшиеся вместе школьники, представители БРСМ, работники отдела культуры, дорожно-строительной организации ДРСУ-183 и клуба ДОСААФ, а также прихожане храма Преображения Господня в ходе акции очистили прихрамовую территорию от мусора и сорняков, вырубили кустарники, начали подсыпать и выравнивать подъезд к церкви.

Проведение подобных акций очень актуально и для других благочиний Витебской епархии, ведь возрождение духовных святынь является достойной миссией каждого православного христианина.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Запрет абортов несёт только вред? Скажите это Кристиану Роналду
Мать знаменитого футболиста призналась, что родила своего сына только благодаря запрету абортов в Португалии...

Отец Фёдор Конюхов: «Свой предел возможностей я нашёл в этой экспедиции и в этих широтах»
Священник Русской Православной Церкви, отправившийся в кругосветное плавание на лодке, вновь попал в сильнейший шторм...

В ПАСЕ призвали Россию вернуться
Депутаты Парламентской ассамблеи приняли соответствующую резолюцию, но санкции против российской делегации пока отменять не хотят...

Совершена попытка нападения на архиепископа Винницкого Варсонофия
На владыку попытался напасть «священник ПЦУ», однако паства не дала в обиду своего архипастыря...

В Госдепе США признали, что не могут сорвать строительство «Северного потока — 2»
В Германии заявили, что американские санкции против европейских компаний, работающих с Россией, — это произвол и нарушение международного права...

WikiLeaks закрыли рот
Известный разоблачитель секретов американских военных и спецслужб Джулиан Ассанж арестован английской полицией прямо в посольстве Эквадора...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем «апофеоз русской славы среди иноплеменников»...

Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Храме Христа Спасителя

Владимир Путин и члены совбеза России посетил отреставрированную церковь Вознесения Христова в Екатерининском дворце

В Смоленской епархии состоялась презентация программы консультативной помощи подросткам «ЛадьЯ»

В Санкт-Петербурге создан координационный паломнический центр

Акция «Сохраним Святыню» прошла в Витебской области

Депутаты приняли во втором чтении закон о «суверенном интернете»

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика