Совещание паломнических служб приходов по развитию паломничества и религиозного туризма состоялось 10 апреля в Бирюзовом зале епархиального управления Санкт-Петербургской митрополии. Его провел председатель паломнического координационного центра епархии протоиерей Михаил Шастин. Присутствовали представители паломнических служб приходов и помощники настоятелей по паломнической деятельности, сообщает ИА «Вода живая».

Отец Михаил подчеркнул, что паломничество — важный элемент жизни общины. При многих храмах и монастырях есть подобные службы, их деятельность можно разделить на два направления: организация поездок прихожан по святым местам и прием паломнических и туристических групп.

Многие светские фирмы занимаются паломничеством и религиозным туризмом. Паломничество — это путешествие с целью узнать что-то новое о вере, о православных святынях, участие в богослужении — главная цель поездки. Религиозный туризм — знакомство с церковными объектами в познавательных целях.

Развитие паломничества и религиозного туризма — задача важная, она поставлена в том числе на государственном уровне. За последние 15 лет ситуация изменилась: раньше достаточно было бросить клич, и набирались большие группы. Но в прежнем виде паломнический туризм неактуален, непрофессиональная деятельность не приносит результатов. Одна из задач координационного центра — проработка современных требований, в том числе к уровню комфорта.

«Паломничество — важная традиция, — сказал отец Михаил. — Часто оно становится частью формирования общины, особенно на малых приходах: это фактор, объединяющий людей и формирующий внутриприходское общение. Задача приходского экскурсовода — так составить маршрут паломничества и саму экскурсию, чтобы всем было интересно. Главная цель поездки по святым местам — создание атмосферы духовной радости, ощущения сплоченности. Особенно этому способствует участие в богослужении».

Важная задача — взаимодействие с комитетом по туризму, с администрацией города. Турфирмы, создающие религиозные маршруты, должны быть в прямой связи с приходами. Организовать эту связь — одна из задач координационного центра. Сотрудники паломнических служб станут представителями от приходов в органах власти. Координационный центр также будет оказывать помощь в рекламе. В перспективе — создание сайта, организация епархиальных курсов для приходских экскурсоводов.

Сотрудник городского комитета по развитию туризма Светлана Юрьева провела презентацию о разработке маршрута «Храмы Невского проспекта» и подготовке экскурсоводов по Казанскому собору.

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