В этот день, 29 марта 1814 года, пришедшийся тогда на первый день Светлого Христова Воскресения, Государь Император Александр I Павлович, находясь во главе доблестной Русской армии, вступившей в Париж, устроил публичное православное богослужение — «апофеоз русской славы среди иноплеменников».

На площади Согласия, где революционерами в 1793 году был злодейски казнен французский король Людовик XVI и его супруга королева Мария Антуанетта, был воздвигнут алтарь, вокруг которого встали семь русских священников из полкового духовенства, в праздничных облачениях. С утра на бульварах и улицах Парижа выстроилось около 80 тысяч человек союзной армии, в основном русские. Толпы любопытных теснились вокруг Тюильри и по набережной Сены.

«И вот, — вспоминал Император Александр I, — при бесчисленных толпах парижан всех состояний и возрастов, живая гекатомба наша вдруг огласилась громким и стройным русским пением. Все замолкло, все внимало!.. Торжественная была эта минута для моего сердца; умилителен и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле Провидения из холодной отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших в Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу. Сыны Севера совершали как бы тризну по королю французскому. Русский царь по ритуалу православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как бы очищал окровавленное место пораженной царственной жертвы. Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели; оно невольно втолкнуло благоговение в самые сердца французские».

После завершения богослужения, отмечал Государь, «французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснилась возле русского креста и друг друга толкала, чтоб иметь возможность скорее к нему приложиться. Так обаяние было повсеместно, так оторопели французы от духовного торжества русских».

Русская линия