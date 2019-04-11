Русская линия
Сводка новостей от 11 апреля 2019

Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Храме Христа Спасителя

Вечером 10 апреля 2019 года, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню Четвертка Великого канона с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Москвы, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В богослужении участвовали ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев и клирики собора.

В алтаре молился первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений.

Богослужебные песнопения исполнили Патриарший хор Храма Христа Спасителя под управлением И.Б. Толкачева и Камерный хор Храма Христа Спасителя под управлением С.Н. Соколовской.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

Русская линия

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