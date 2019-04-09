Иерусалимский Патриархат по-прежнему занимает жёсткую позицию по вопросу неприятия представителей «ПЦУ» и в связи с этим ужесточил проверку документов представителей украинского духовенства, чтобы не допустить на богослужения самозванцев из «ПЦУ». Об этом в субботу сообщил архимандрит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алипий Светличный, передаёт ТАСС.

«Иерусалимская Церковь беспокоится о том, чтобы в Литургии принимали участие настоящие священнослужители, — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook. — Представители из нового образования — ПЦУ — уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь все справки и документы тщательно перепроверяются».

Стоит отметить, что Иерусалимский Патриарх Феофил уже неоднократно демонстрировал свою поддержку Украинской Православной Церкви, принимая паломников канонической Церкви у себя в резиденции в Иерусалиме.

В то же время глава Иерусалимского Патриархата отказался встречаться с президентом Украины Петром Порошенко, когда узнал, что тот будет просить его признать «ПЦУ». Вместо Патриарха главу Украинского государства в Иерусалиме приветствовал один из архиереев Иерусалимской Церкви.

Сам же Патриарх Феофил, сказавшийся больным, буквально на следующий день после отказа Порошенко лично приветствовал духовенство и верующих УПЦ, прибывших на Святую Землю.

Русская линия