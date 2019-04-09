Русская линия
Сводка новостей от 9 апреля 2019

Россияне выступают против выхода страны из Совета Европы
Согласно соцопросу, большинство граждан России не хотят терять возможность обратиться в ЕСПЧ…

Совет ЕвропыБолее половины граждан назвали важными членство России в Совете Европы и возможность обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса, проведенного по инициативе группы российских правозащитников. Исследование включало телефонный опрос «Левада-центра» и онлайн-опрос фонда «Общественный вердикт» и Методической лаборатории Ивана Низгораева.

О значимости членства страны в СЕ заявили 59% респондентов, опрошенных по телефону, и 84% участников интернет-опроса. Более трети (38%) респондентов телефонного опроса считают членство в СЕ бесполезным (аналогичного мнения придерживаются 13% участников онлайн-опроса). О том, что членство в СЕ приносит россиянам больше пользы, чем вреда, заявили 33% опрошенных по телефону и 64% — в интернете. Противоположного мнения придерживаются 10% и 5% соответственно.

Также большинство опрошенных сочли важной для российских граждан возможность обратиться в ЕСПЧ. Об этом заявили 66% участников телефонного опроса и 88% — онлайн-опроса. О том, что эта возможность важна для них лично, сказали 42% опрошенных по телефону и 75% — в интернете. Еще 50% телефонных респондентов и 18% опрошенных онлайн считают, что для них возможность лично обратиться в Страсбургский суд не важна.

О том, что Россия может покинуть СЕ, слышали 45% участников телефонного опроса и 78% — онлайн-опроса. В случае выхода страны из состава Совета россияне потеряют право подать жалобу в ЕСПЧ. Негативно к такому варианту развития событий относятся 33% опрошенных по телефону и 80% — в Интернете. О том, что для них эта тема безразлична, заявили 50% и 14% опрошенных соответственно.

Почти половина (48%) респондентов телефонного опроса убеждены, что справедливого судебного решения проще добиться в российском суде, чем в ЕСПЧ. Обратной точки зрения придерживаются 29% граждан. Участники онлайн-исследования, напротив, считают, что ЕСПЧ выносит более справедливые решения (об этом заявили 82%, с ними не согласны 6%).

Тем не менее, подавляющее большинство россиян хотели бы сохранить возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, даже если они этим правом никогда не воспользуются.

Русская линия

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