Русская линия
Сводка новостей от 9 апреля 2019

Православные верующие из Черногории передали финансовую помощь общинам захваченных храмов Тернопольской епархии

5 апреля 2019 года по благословению епископа Будимлянского и Никшичскаго Иоанникия клирик Сербской Православной Церкви во время своего паломничества в Украину передал верующим Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви, у которых были захвачены храмы, финансовые средства, собранные прихожанами кафедрального Собора г. Никшич (Черногория), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Настоятель кафедрального Собора города Никшич Сербской Православной Церкви протоиерей Остоя Кнежевич также подарил митрополиту Тернопольскому и Кременецкому Сергию икону святителя Василия Острожского, освященную на его святых мощах от братии Острожского монастыря.

В этот же день протоиерей Остоя сослужил митрополиту Сергию в Свято-Троицком Корецком ставропигиальном монастыре. А 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, принял участие в богослужении в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, которое возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

На следующий день, 8 апреля, клирик Сербской Православной Церкви встретился с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

Русская линия

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Православные верующие из Черногории передали финансовую помощь общинам захваченных храмов Тернопольской епархии
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