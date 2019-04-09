16 апреля 2019 года в рамках фестиваля «Весна духовная. На пути к Пасхе» в фойе Московского епархиального дома — главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета откроется фотовыставка под названием «Жизнь жительствует. Священник в малых городах», сообщает пресс-служба ПСТГУ. На выставке, организованной Православным Свято-Тихоновским богословским институтом и Лабораторией социологии религии ПСТГУ, будет представлено более 80 фотографий и исследовательских документов о служении священника в малых городах.

Население малого города менее 50 тысяч человек. По статистике, в России таких около 800, и в них живут порядка 20 миллионов россиян, то есть 15% населения нашей страны. Малые города стали символом разобщенности и неблагополучия, говорят эксперты.

По словам куратора выставки Эльги Канаевой, всю страну покрывает сеть православных приходов. «Они могут быть как частью реальности „умирающего“ города, так и центром, противостоящим этой реальности. Ключевым деятелем прихода является священник. Именно от того, как он выстроит взаимодействие внутри приходского сообщества, зависит, станет ли приход центром жизни», — подчеркнула куратор.

Фотовыставка включает три тематические зоны, посвященные разным аспектам служения священника в малых городах.

Первая зона рассказывает о «Партнерском приходе». Настоятель прихода является одновременно и лидером приходской общины. Если настоятель делегирует ответственность за внебогослужебные направления работы прихода активным мирянам, позволяет принимать стратегические решения и поддерживает их, то такой приход может быть назван «партнерским». О феномене подобного прихода в издательстве ПСТГУ вышел труд: «„Партнерский приход“: Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах Русской Православной Церкви в начале XXI века». Согласно многолетним исследованиям, проведенным Лабораторией социологии религии ПСТГУ, именно в партнерских приходах большее число людей вовлечено в общественную работу.

В зоне фотовыставки «Жизнь не для себя» говорится о фигуре священника в реальности малого города. Среди всеобщего дефицита солидарности пастырь демонстрирует возможность существовать в иной логике — логике любви, доверия и взаимопомощи. Священник часто объединяет вокруг себя людей доброй воли и через это меняет и их отношение к жизни. По информации специалистов ПСТГУ, в России на 6000 человек, считающих себя православными христианами, приходится один священник.

Третья зона называется «Священник везде». В малом городе священник бывает во многих местах — школах, тюрьмах, домах престарелых. Он освящает квартиры, приезжает в окрестные села, чтобы исповедать и причастить стариков. Священник и Церковь в провинции имеют большие возможности для интеграции в общественную жизнь, считают специалисты.

Автор фотографий проекта — Сергей Пронин. В течение двух лет он ездил по городам и искал интересные кадры. По словам фотографа, на фоне дефицита общественных пространств и институций жизнь прихода по-особенному заметна в малом городе. «Храм становится местом встречи людей друг с другом. Священник — ключевое действующее лицо в общине, в атмосфере провинциального уныния он сохраняет спокойствие и сосредоточенность на деле. Он сопротивляется распаду, он доказывает, что здесь можно жить и созидать, он ведет за собой других», — отметил автор.

Фотовыставка откроется 16 апреля в 18.30 по адресу: Лихов пер., д. 6.

Экспозиция будет доступна для просмотра по предварительной регистрации до 16 мая. Посещение бесплатное.

Третий фестиваль «Весна духовная. На пути к Пасхе» завершится 6 июня. В его рамках проходят концерты духовной музыки, встречи с известными священнослужителями, лекции по истории церковной культуры, тематические выставки о современном служении священников в малых городах, а также экскурсии по Музею памяти новомучеников и исповедников Российских.

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