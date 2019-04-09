Владимир Легойда: «У Церкви точно нет задачи соответствовать духу времени. Мы не будем переходить от Баха к Монеточке»

7 апреля 2019 года в мультимедийном парке «Россия — Моя история» прошла общественная встреча с главой Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома», профессором МГИМО Владимиром Романовичем. Проект собрал несколько сотен участников и стал заметным общественным событием, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Беседа с руководителем информационного отдела Русской Православной Церкви прошла в рамках проекта «Прямая линия», ведущими выступили депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков и известный российский пранкер Лексус, работающий в жанре пранк-журналистики Алексей Столяров.

В самом начале встречи Владимир Романович рассказал, о том, что его связывает с уральской столицей, куда в конце 80-х годов он приехал поступать в УрГУ на философский факультет и о работе синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, который он возглавляет почти 10-летие.

Отдельно Владимир Легойда поведал о работе телеканала «Спас», которым руководит известный телеведущий и актер Борис Корчевников. Гость проекта «Прямая линия» отметил, что у канала большая молодежная аудитория, а с приходом Бориса Корчевникова рейтинг «Спаса» вырос в три раза, и проект стал «заметен» среди федеральных каналов.

В формате свободной дискуссии у каждого желающего в зале и в ходе он-лайн трансляции была возможность задать гостю интересующие вопросы.

Вопросы из зала касались и служения Патриарха Кирилла, и жизни священников в современной России, и роли Церкви в истории советского государства, и взаимоотношений Церкви с молодежью, и воспитания детей, и сложностей в обществе, которые возникают сегодня.

От одного из зрителей прозвучал также вопрос о том, делает ли что-либо Церковь, чтобы «соответствовать духу времени» и привлекать к себе молодежь?

«У Церкви точно нет задачи соответствовать духу времени. Мы не будем переходить от Баха к Монеточке, при всем уважении к этой певице. Церковь должна говорить с людьми, с любым человеком так, чтобы было понятно каждому. Я уже говорил, что Иисус Христос в имидже не нуждается», — подчеркнул Владимир Романович.

Владимир Романович Легойда добавил, что Церкви надо говорить на одном языке со всеми, а не только с молодежью.

«Церковь — это мы все вместе», — напомнил спикер. Автору вопроса о взаимоотношениях Церкви с молодежью Владимир Романович Легойда по завершении встречи подарил книгу «Церковь, возвышающая голос».

Среди главных проблем современного общества Владимир Легойда отметил проблему нехватки любви к ближнему своему.

«Спаситель сказал: „По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою“. Поэтому для нас самая большая внутренняя проблема: мы не имеем любви друг к другу. Самая большая внешняя проблема: из-за этого люди не видят в нас его учеников», — отметил гость.

Глава Синодального отдела порекомендовал аудитории к прочтению «Книгу про свободу» протоиерея Сергия Овсянникова, приведя весьма актуальную для современности цитату автора: «Что такое любить человека? Это смотреть на человека глазами Бога».

Русская линия