Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий обратил внимание средств массовой информации, что черногорские власти, взявшие курс на Запад, как и власти Украины, начали притеснять каноническую Сербскую Православную Церковь в Черногории. Об этом владыка Амфилохий заявил в интервью РИА Новости.

Ранее черногорские власти сообщили, что 2 апреля будет снесена новопостроенная крестильня митрополии Черногорско-Приморской площадью около 11 квадратных метров, построенная на бетонной площадке на берегу Тиватского залива близ средневекового монастыря Святого Архангела Михаила. По данным строительной муниципальной инспекции, объект был установлен без разрешения на территории, не принадлежащей Церкви.

Утром 2 апреля сотни местных жителей собрались на площадке у бетонной крестильни в виде беседки с крестом. Усиленные наряды полиции в тяжёлой экипировке были размещены на подходах к площадке с крестильней, а также подошли на катере с моря. После переговоров с приходским священником сотрудники правоохранительных органов спокойно покинули место, граждане начали круглосуточное дежурство.

Юридические представители монастыря Святого Архангела Михаила в пятницу сообщили, что подали заявление в прокуратуру города Котор в связи с действиями сотрудников управления полиции, которые «совершили осаду церковного имения, не предъявив документы, оправдывающие их присутствие». По словам владыки Амфилохия, он обсуждал возникшую проблему с премьером Черногории Душко Марковичем.

«Я сказал ему, что дал благословение на обустройство крестильни, но не церковки. Потом я попросил настоятеля монастыря, чтобы церквушку перенесли. Крестильня должна остаться на том же месте, потому что она является возрождённой крестильней Императора Константина, построенной в IV веке. Я действительно сказал премьеру, что верхняя часть должна быть перенесена, но не сказал «разрушена», — заявил владыка Амфилохий.

По словам архипастыря, к объекту из-за особенностей местности не может проехать кран, способный перенести строение.

«Сейчас уже случилось то, что случилось. Народ собрался. И это (снос) было бы грехом перед Богом и символом разобщения и ненависти в Черногории. Непрерывно сотни людей из Которской бухты и не только стоят перед этой церквушкой, и никто от меня не может требовать, чтобы мы её снесли», — подчеркнул архиерей.

«К сожалению, Митрополия Черногорско-Приморская, и я это должен заявить публично, сейчас является самой гонимой Церковью в Черногории, а может и на Балканах. Притеснениям подвержены наши монахи, монахини, которые приехали, в том числе из Сибири, и живут в Черногории. Им запрещают временную регистрацию, не дают гражданства», — указал владыка Амфилохий.

Президент и лидер правящей Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович заявил в декабре, что руководство республики будет добиваться независимости «автокефальной черногорской церкви» от Сербской Православной Церкви. На это заявление его вдохновили действия Константинопольского Патриархата на Украине.

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