Строительство крупнейшего в Москве храмово-просветительского центра в честь благоверного князя Дмитрия Донского начнется в мае на юге столицы, сообщает РИА Новости соссылкой на пресс-службу куратора программы строительства храмов в Москве Владимира Ресина.

Храмовый комплекс будет построен на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского.

«Запланированная площадь храмового комплекса — около 17 тысяч квадратных метров плюс подземное пространство. Впервые в истории города под строительство храма отведена столь большая территория. На ней будут развернуты массовые культурные, спортивные и просветительские центры для жителей района. Работа уже ведется, в воскресной школе и художественных кружках при храме обучаются свыше 900 детей», — говорится в пресс-релизе.

По словам Ресина, над проектом храмового комплекса работали около 40 архитекторов и проектировщиков под руководством заслуженного архитектора Александра Зыкова, у них стояла задача «увязать проект храма и с окружающей застройкой, и с ландшафтами соседнего парка». Проект предполагает, что здание будет пятикупольным, сочетающим традиции древнерусского храмового зодчества с элементами модерна и даже хай-тека. Планируется, что главный храм комплекса будет возведен за два года.

«Главное здание храма по проекту займет лишь десятую часть территории, рядом разместятся воскресная школа, театральный и кино-зал, спортивный центр, дом приемов и многое другое, что необходимо для работы духовно-просветительского центра», — уточняется в сообщении.

По словам настоятеля храма протоиерея Андрея Алексеева, первая очередь строительства включает в себя собственно храм, Дом милосердия и котельную. «В мае строители уже выйдут на площадку. В этом году предстоит освоить до 200 миллионов рублей, это спонсорские деньги и пожертвования прихожан. Как и все программные храмы, храм Дмитрия Донского возводится без участия бюджета», — сказал священник, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным пресс-службы Ресина, ежегодно в спальных районах Москвы открывается по два православных храма.

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