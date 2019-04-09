|Сводка новостей от 9 апреля 2019
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Иерусалимский Патриархат опасается провокаций со стороны украинских раскольников
Митрополит Черногорский Амфилохий: Власти Черногории гонят Сербскую Православную Церковь
Вахтанг Кипшидзе: «Кресты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий — это не политическая инсталляция, а духовная память о людях»
Турки оказались ни чем не лучше украинцев
Россияне выступают против выхода страны из Совета Европы
Владимир Легойда: «У Церкви точно нет задачи соответствовать духу времени. Мы не будем переходить от Баха к Монеточке»
Этот день в Русской истории
Строительство крупнейшего в Москве храмового комплекса начнётся в мае
В Санкт-Петербургской духовной академии учреждён новый научный журнал «Epi Logos»
K 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербургской епархии будут отреставрированы храмы имени святого
В Москве пройдет фотовыставка «Жизнь жительствует. Священник в малых городах»
Православные верующие из Черногории передали финансовую помощь общинам захваченных храмов Тернопольской епархии