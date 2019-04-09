8 апреля 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия из Введенского монастыря города Киева в храм священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в Гольянове города Москвы была принесена чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение», сообщает Патриархия.ru. В последние годы принесение в российскую столицу образа «Призри на смирение» из Киева стало доброй традицией.

Икона будет находиться в храме священномученика Ермогена до 12 мая. В дни пребывания святыни в храме доступ к чудотворной иконе будет открыт с 8.00 до 20.00. В течение дня перед иконой будут совершаться молебны с акафистами.

Телефон и адрес храма: +7 (985) 462-55-55; г. Москва, ул. Уральская, вл. 21 (напротив). Проезд: ст. м. «Щелковская», авт. 223, 257 (вторая остановка).

Контактный телефон для СМИ: +7 (905) 727-22-94.

Образ XIX века является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В главный храм Введенского монастыря он был передан схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не соприкасавшимся с ней. Киевские ученые, проведя всестороннее исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и в то же время не смогли дать научного объяснения совершившемуся чуду.

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