Владимир Путин и Реджеп Эрдоган не смогли договориться о цене на российский газ…

Турки оказались ни чем не лучше украинцев

Надежды Кремля на то, что, построив Турецкий поток, Россия избавится от необходимости вести тяжёлые и изнурительные переговоры о цене на транзит газа и само топливо с неуступчивыми украинцами, могут не оправдаться. Как показывает первый опыт, турки в этом плане ни чем не лучше властей Украины.

Так, Анкара и Москва не смогли придти к соглашению по ценам на российский газ в ходе вчерашних переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что цена «формируется не по воле «Газпрома», а рыночным способом. «Здесь есть вопросы, проблемы, наши турецкие друзья настаивают на одних формах по коммерческим соображениям, «Газпром» предлагает другие решения», — заявил Путин.

При этом российский президент выразил надежду, что две страны придут к соглашению. Путин заверил Эрдогана, что Москва по-прежнему дорожит турецким рынком.

Лидеры России и Турции провели в понедельник встречу в Кремле в узком и расширенном форматах, часть времени Путин и Эрдоган беседовали тет-а-тет.

Политики обсудили двусторонние отношения, в том числе торгово-экономическую их часть.

В частности, Путин назвал строительство атомной электростанции «Аккую» одним из приоритетных российско-турецких проектов энергетических проектов. Президент сообщил, что запуск первого блока станции запланирован на 2023 год.

Оба главы государств также выразили надежду, что «Аккую», равно как и «Турецкий поток», запустят в срок. Предполагается, что сухопутная часть газопровода будет готова до конца года.

Кроме того, политики затронули тему военного сотрудничества. Одним из приоритетных контрактов для обеих сторон является поставка Турции зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Однако Путин заметил, что российские ЗРК — не единственный военный проект в рамках партнерства Москва и Анкары.

Также лидеры государств обсудили перспективы отмены визового режима. По мнению Путина, это станет возможным после урегулирования сирийской проблемы. Тем не менее, президенты вс же договорились о российском безвизе для владельцев служебных паспортов.

После завершения совместных переговоров Путин и Эрдоган встретились с представителями российских и турецких деловых кругов. Так, президент России пригласил турецких предпринимателей принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 6−8 июня. По его мнению, компании, которые представляют участники встречи, обладают значительным опытом осуществления крупных совместных проектов и заинтересованы в интенсивном наращивании бизнес-контактов с Россией.

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