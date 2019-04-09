В Русской Православной Церкви призвали власти Белоруссии и представителей общественности к диалогу по поводу сноса крестов в урочище Куропаты под Минском…

Вахтанг Кипшидзе: «Кресты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий — это не политическая инсталляция, а духовная память о людях»

«Русская Православная Церковь везде, где есть её паства, свидетельствует о том, что Поклонные кресты — это не только религиозный символ, но и выражение принятых в обществе гуманитарных ценностей», — заявил «Интерфакс» в понедельник замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя конфликтную ситуацию, которая возникла под Минском.

В прошлом году президент Александр Лукашенко поручил навести порядок в Куропатах, призвав прекратить «валтузню на костях». В текущем году А. Лукашенко также заявил, что категорически возражает против несанкционированных акций в урочище. «И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Зачем вы там повыставляли эти белые кресты? Это демонстрация. Я против демонстрации», — подчеркнул глава государства.

4 апреля 2019 года в урочище Куропаты были снесены кресты, установленные оппозиционными активистами летом прошлого года. Позже министерство лесного хозяйства заявило, что в Куропатах проводятся плановые работы по благоустройству лесного фонда, в рамках которых сносятся объекты, установленные без какой-либо разрешительной документации.

Против сноса крестов выступили глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич, а также ряд оппозиционных политиков и активистов, писательница Светлана Алексиевич и ряд депутатов.

В Русской Православной Церкви не стали поддерживать белорусские власти. «Кресты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий — это не политическая инсталляция, а духовная память о людях, принявших смерть от богоборческого режима», — заявил В.Кипшидзе.

В связи с этим он призвал к взаимоуважительному диалогу о судьбе мемориальных крестов в урочище Куропаты под Минском, результаты которого должны быть приняты Церковью и белорусским обществом, безотносительно политических убеждений.

При этом представитель Русской Церкви также подчеркнул, что «крест не должен становиться поводом для реализации политических амбиций тех или иных общественных групп».

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