4 апреля 2019 года в Санкт-Петербургской духовной академии состоялось первое заседание редакционной коллегии нового научного электронного журнала «Epi Logos», проекта Межвузовского координационного центра, сообщает пресс-служба СПбДА .

Главный посыл журнала — отход от постмодернистского релятивизма и деконструкции в гуманитарных науках к системному поиску фундаментальных основ человеческого и общественного бытия. А своего рода маяком в этом поиске является христианский логос. Концепция журнала предполагает переход от противопоставления отдельных культур и цивилизаций — к сравнительному изучению культурной истории Запада и Востока, от замыкания в рамках какой-либо одной конфессиональной или культурной традиции — к обретению целостного и взвешенного взгляда на мировую историю и культуру.

К публикации статей приглашается самый широкий круг российских и зарубежных авторов в различных областях современного гуманитарного и историко-филологического знания — теологии, истории, философии, религиоведении, культурологии, искусствознании, археологии и филологии. Задачи издания можно определить как обобщение результатов научных исследований, организацию информационной площадки для обмена опытом и дискуссии по актуальным научным вопросам религиоведческой и, в целом, гуманитарной тематики. Сверхзадача — превращение журнала в полноценное периодическое издание с включением в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК.

В состав редакционной коллегии вошли многие известные российские и зарубежные ученые. В частности, П.Е. Бухаркин, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, М.В. Шкаровский, ведущий научный сотрудник Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Е.К. Пиотровская, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук, С.Л. Фирсов, профессор Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, М.И. Щербакова, профессор Института мировой литературы имени М. Горького (г. Москва), отец Джермано Марани, профессор Папского Григорианского университета и Папского Восточного института (г. Рим, Италия), Хайнрих Пфандль, профессор Института славистики Университета имени Карла и Франца (г. Грац, Австрия), Димитриос Металлинос, профессор Университета Ионических островов (г. Керкира, остров Корфу, Греция), и др.

Журнал будет выходить как электронное научное издание с предполагаемой периодичностью четыре раза в год. Название «Epi Logos» («Послесловие») выбрано отнюдь не случайно — материалы издания должны стать своего рода послесловием к представленным исследованиям и научной дискуссии.

Выход первого номера планируется до конца этого года.

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