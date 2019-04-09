Русская линия
Сводка новостей от 9 апреля 2019

K 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербургской епархии будут отреставрированы храмы имени святого

8 апреля 2019 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел заседание по вопросам реставрации в Санкт-Петербургской епархии храмов в честь святого Александра Невского к 800-летию со дня рождения великого князя, которое будет отмечаться в 2021 году. Встреча прошла в портретном зале епархиального управления, сообщает Санкт-Петербургская митрополия.

Во встрече приняли участие епископ Петергофский Серафим, секретарь Санкт-Петербургской епархии протоиерей Сергий Куксевич, председатель финансово-хозяйственного отдела протоиерей Сергий Судаков, а также настоятели храмов святого Александра Невского: в Красном Селе — протоиерей Игорь Антонец, в Шувалове — протоиерей Иоанн Лущик, в Усть-Ижоре — иерей Сергий Боднарчук.

Также присутствовали руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Николай Циганов, помощник наместника Александро-Невской лавры по реставрации Алексей Одинцов.

«Юбилей 800-летия со дня рождения святого Александра Невского будет отмечаться на высоком государственном уровне, — отметил во вступительном слове правящий архиерей. — Президент России в 2014 году подписал указ о праздновании, создан оргкомитет с участием представителей федеральной власти и Русской Православной Церкви, состоялось первое заседание. На епархиальном уровне также необходима тщательная подготовка: именно в Санкт-Петербурге почивают мощи великого князя, он является небесным покровителем города, многие храмы названы в его честь».

На заседании обсуждались вопросы создания рабочей группы по восстановлению храмов, носящих имя святого, и проведения празднований.

Русская линия

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K 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербургской епархии будут отреставрированы храмы имени святого

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