Русская линия
Сводка новостей от 5 февраля 2019

Размышлять об автономии Донбасса на Украине теперь небезопасно
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Виктора Медведчука за его предложение согласиться с автономией Донбасса…

Виктор МедведчукСтранные вещи происходят ныне на Украине — чем громче звучат в Киеве заявления о бесперспективности западного вектора развития страны, тем дальше украинское общество оказывается от европейской свободы слова.

Так, Генпрокуратура Украины возбудила сразу несколько уголовных дел против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука за его недавнее предложения согласиться с автономией Донбасса и вернуть таким образом Донецк и Луганск в состав Украины, сообщает газета «Ведомости».

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 111 украинского Уголовного кодекса (публичные призывы к действиям с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, госизмена). Они будут переданы в Службу безопасности Украины (СБУ) «по подследственности», заявили в Генпрокуратуре.

29 января 2019 года на съезде партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Он отметил, что инициатива соответствует и минским соглашениям, и декларации «нормандского формата», и действующему законодательству Украины.

Также политик подчеркнул, что договоренности по региону могут быть достигнуты «в четырехугольнике», который включает Киев, Донецк, Луганск и Москву.

Тем временем, в Генпрокуратуре Украины заявили, что Украинское государство по Конституции — унитарное и нельзя даже обсуждать изменения этого статуса. Кроме того, украинские прокуроры обвинили Медведчука в предоставлении «иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки».

Русская линия

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