Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X в интервью РИА Новости заявил, что вмешательство украинских властей и представителей Константинопольского Патриархата во внутрицерковные дела на Украине не принесло исцеления раскола, а лишь ещё больше осложнило ситуацию в стране. В связи с этим Блаженнейший владыка вновь выразил надежду, что данный вопрос будет обсуждён на Всеправославном Соборе.

«Когда политика вмешивается во внутрицерковную жизнь, тогда, к сожалению, происходит то, что мы имеем на Украине. Надо искать церковное решение всех проблем. Ситуация очень трудная, чувствительная», — заявил Блаженнейший Иоанн.

«Антиохийская Церковь уже несколько раз просила Патриарха Варфоломея — в духе любви — о том, чтобы всем встретиться и обсудить ситуацию на Украине. Чтобы он созвал Предстоятелей Православных Церквей. Чтобы проговорить все проблемы в православном мире, особенно эту тему. Мы пытались с Предстоятелями других Церквей — Александрийским, Сербским Патриархами, Архиепископами Кипрским, Элладским, Албанским — сделать так, чтобы встретиться вместе всем и обсудить эту тему. К сожалению, пока этого не произошло», — отметил глава Иерусалимского Патриархата.

«Но в таких случаях всегда нужен диалог, нужно согласие между Православными Церквами. И в отношении того, что случилось на Украине, появления „новой церкви“, нужно соборное мнение, решение всех Православных Церквей. Чтобы Церковь стала автокефальной, обязательно должен быть всеправославный консенсус. И тем более должно быть согласие Матери-Церкви, к которой она принадлежит. Мы молимся, чтобы на украинской земле Господь дал возможность разрешить этот вопрос», — заявил Патриарх Иоанн.

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