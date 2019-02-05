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Сводка новостей от 5 февраля 2019

Украинские чиновники вновь выдают желаемое за действительное
Харьковская епархия УПЦ опровергла сообщение о переходе первого прихода УПЦ в ПЦУ в Харьковской области…

Логотип Харьковской епархии УПЦПредставительница Харьковского облсовета Ольга Львова 1 февраля 2019 года в своём Фейсбуке распространила недостоверную информацию о том, что в Харьковской области первая община канонической УПЦ якобы перешла в «Православную церковь Украины».

«Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе совершила переход в поместную Православную церковь Украины», — написала она на своей странице. Львова добавила, что в храме прошло богослужение, «посвященное этому знаменательному событию».

Однако, в Харьковской епархии Украинской Православной Церкви вскоре опровергли данную информацию.

«По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия доводим до сведения СМИ, верующих жителей города Харькова и Харьковской области, что ни один канонический священнослужитель Харьковской епархии и ни одна религиозная община Харьковской епархии не принимали решений и не изъявляли желание о переходе в любых других религиозных структур», — заявили в епархии.

«Духовенство и верующие Харьковской епархии Украинской Православной Церкви выражают поддержку и духовное единство с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и с канонической Украинской Православной Церковью», — говорится в заявлении.

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