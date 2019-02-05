Митрополит Смоленский Исидор посетил в калужской больнице пострадавших в ДТП и совершил панихиду на месте трагедии

3 февраля 2019 года на 37-м км автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области опрокинулся в кювет автобус, везший юных участников танцевального коллектива «Колибри» из города Ярцево Смоленской области в филармонию города Калуги. По данным Следственного комитета, погибли семь человек — трое детей и четверо взрослых. В автобусе было 45 пассажиров, из них 31 ребенок. Травмы получили 38 пассажиров.

Соболезнования в связи с трагедией выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Патриархия.ru.

3 февраля по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента секретарь Калужской епархии игумен Мефодий (Пронькин) вместе с клириками епархии посетил пострадавших пассажиров в Калужской областной больнице («Анненки»). В это лечебное заведение были доставлены 18 пострадавших. Отец Мефодий возглавил молебен о здравии пострадавших в автокатастрофе. За богослужением молились родственники пострадавших. Затем была отслужена заупокойная лития по трагически погибшим.

Также по благословению митрополита Климента в храме в честь вмч. Пантелеимона (переход третьего этажа хирургического корпуса) организовано дежурство духовенства. Все нуждающиеся могут получить помощь священнослужителя. Координацией помощи пострадавшим занимается руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности протоиерей Алексий Пелевин. Священники навещают всех пострадавших, оказывают психологическую поддержку их родственникам, раздают молитвословы, иконы, нательные крестики.

Для оказания медицинской помощи часть пострадавших доставлена в г. Юхнов Калужской области, где священнослужители Песоченской епархии занимаются их духовным окормлением. Вместе с духовенством работают сотрудники МЧС и психолог.

4 февраля в Калужской области побывал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. В поездке главу Смоленской митрополии сопровождали руководитель отдела Смоленской епархии по религиозному образованию и катехизации протоиерей Василий Мовчанюк, протоиерей Александр Миронов, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Валерий Рябоконь, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Дионисий Давыдов, клирики митрополии.

Утром владыка Исидор возглавил Божественную литургию в больничном храме вмч. Пантелеимона. Ему сослужили викарий Калужской епархии епископ Тарусский Серафим, клирики Калужской и Смоленской епархий. На богослужении молились персонал больницы и те, кто проходит лечение. Архипастыри причастили пациентов, которые не могут сейчас бывать на богослужениях. Митрополит Исидор и епископ Серафим подарили детям игрушки, всем, кто находится на лечении в больнице, были розданы иконы и сладкие подарки.

В последовавшей беседе с представителями СМИ митрополит Исидор подчеркнул, что Церковь всегда должна быть с народом, должна быть там, где человеческие боль и несчастье.

Затем делегация Смоленской епархии посетила Свято-Троицкий кафедральный собор Калуги, где митрополит Исидор и епископ Серафим совершили панихиду по погибшим в автокатастрофе. На богослужении присутствовали учащиеся и педагоги школ города, жители Калуги, оставшиеся невредимыми участники ДТП. Помолиться о своих сверстниках пришли воспитанники православной гимназии г. Калуги.

Во время заупокойного богослужения митрополит Исидор вознес молитву и помянул имена трагически погибших в автокатастрофе. Панихиды по жертвам автокатастрофы в этот день были совершены и в других храмах Калужской и Смоленской епархий.

Митрополит Исидор поблагодарил митрополита Калужского и Боровского Климента, клир и паству Калужской митрополии, а также губернатора Калужской области и администрацию, участников силовых ведомств и МЧС за быструю и действенную помощь пострадавшим. «Искренне надеюсь, что наши общие сердечные молитвы, соборные молитвы нашей Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, наши общие дела помогут людям, выжившим в автокатастрофе, пережить эти страшные дни и вернуться к обычному образу жизни. Мы приложим все усилия к тому, чтобы те, кто нуждаются в нашем духовном утешении и в материальной поддержке, чтобы обязательно оказать эту поддержку», — сказал архиерей.

Епископ Серафим поблагодарил владыку Исидора и клириков Смоленской митрополии за живое участие в событиях на Калужской земле, соборные молитвы, совместную работу по помощи и поддержке пострадавших.

Панихида также была совершена архипастырями и духовенством на месте трагедии.

Русская линия