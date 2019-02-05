Презентация книг о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском, изданных Фондом Иоанна Чудотворца, состоялась 4 февраля в епархиальном духовно-просветительском центре «Невский, 177». Книги представила ведущая музыкальных программ «Радио России» Людмила Кириллова, сообщает «Вода живая».

Она рассказала, что владыка Иоанн отличался особой ревностью к богослужению, не допускал, когда какие-то фрагменты опускались. Если во время службы он слышал, что чтец делает пропуски, начинал покашливать, а если это не помогало, выходил из алтаря и спокойно говорил чтецу, с какого места он должен прочесть все сначала и полностью. Недаром митрополит Антоний (Храповицкий) называл его «адамантом православной веры». Владыка был блестяще образован, свободно служил Божественную литургию на разных языках.

В жизни владыка Иоанн был скрытным, не делился воспоминаниями, переживаниями. Но, по мнению знавших его, свой физический недостаток, приведший к дефекту речи, он, очевидно, приобрел, когда его били в советской тюрьме. По рассказу одной из прихожанок собора в Сан-Франциско, она пришла в храм рано, часов в пять утра, и услышала громкие рыдания. Подойдя к алтарю, она через приоткрытую дверь увидела владыку, стоящего на коленях перед престолом, и поняла, что рыдал именно он.

В Шанхае владыка создал приют святителя Тихона Задонского, подобный приют создал и в Бельгии. Он много рассказывал детям о России, следил за их духовным воспитанием — «возрождал в них Святую Русь».

После войны некоторые молодые семьи, не послушав его, уехали в Советский Союз. Владыка говорил: «Вы забудете храм, забудете Бога, но старайтесь молиться». К сожалению, многие уехавшие оказывались в лагерях, а из уцелевших связь с владыкой поддерживали буквально единицы.

Петербурженка Татьяна Эрденко поделилась воспоминаниями о помощи святителя. Она по семейным обстоятельствам жила в Сан-Франциско. Ее дочь поступила там в православный лицей имени владыки Иоанна, от нее мать узнала о святителе. Как-то она с дочерью забыли в автобусе пакет со школьной формой девочки. По правилам лицея учащиеся не могли являться на занятия без формы. Татьяна понимала, что вряд ли ей в тот же день вернут вещи. В отчаянии стала молиться святому. Войдя в свою квартиру, они увидели пакет, который чудесным образом оказался прямо за дверью.

Через семь лет, как рассказала Татьяна, семья решила вернуться в Россию. На прощанье они поехали на могилу святителя и там задержались. Поняв, что опаздывают на самолет в Москву, решили читать акафист святителю. Каково же было их удивление, когда в аэропорту им сказали: «Нам позвонили, что вы едете, и мы вас ждали». Кроме того, багаж, несмотря на огромный перевес, погрузили беспрепятственно и бесплатно.

Людмила Кириллова представила некоторые издания фонда — «Воспоминания», «В помощь болящим» и последнюю по времени книгу «Помощь придет».

«Наши книги небольшие, читаются быстро, их удобно брать с собой, — сказала она. — В книге „В помощь болящим“ опубликована репродукция современной иконы святителя, написанной иконописцем из Ялты Ириной Чернецовой. На ней владыка улыбается».

В книге «Помощь придет» собраны воспоминания о чудодейственной помощи по молитвам к святителю. Эти истории подтверждают высказывание о нем архиепископа Михаила Охридского и Македонского: «Он был великим молитвенником и через молитву приобретал все другие дарования», а также слова самого святителя: «Скажите народу: хотя я и умер, но я жив».

Участникам встречи были розданы иконки святителя Иоанна, на которых он улыбается.

Фонд святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца был основан в Москве в 1996 году, в 100-летие со дня рождения святителя. В 1998 году он обратился к Патриарху Алексию II c ходатайством о прославлении святителя в России. В 1999 году на встрече председателя Синодальной комиссии по канонизации митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с руководством фонда было получено благословение на сбор свидетельств о чудесах святителя в России. В 2002 году вышел первый сборник «Иоанн Чудотворец в России». Фондом выпущено более десяти книг. Информацию о них можно узнать на сайте фонда.

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