29 января 2019 года в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве состоялась конференция «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений», сообщает «Благовест-инфо».

Ведущие мероприятия настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерей Кирилл Каледа и директор Мемориального центра «Бутово» Игорь Гарькавый попросили участников конференции сосредоточиться не на истории новомучеников, а на методах и инструментах работы, которая проводится в разных епархиях Русской Православной Церкви ради увековечения их памяти и знакомства молодежи с их жизнью и наследием.

В минувшем году общественное внимание к теме красного террора, репрессий и гонений на Церковь снизилось, по сравнению с годом столетия революции, и «это печально», поделился наблюдениями протоиерей Кирилл Каледа. Священник заметил также тенденцию «более осторожного отношения властей к теме репрессий» (например, власти выступают против установки креста в Коломенском в память о репрессированных — строителях канала «Москва-Волга»). В то же время, все большую популярность набирают идеи установки памятников вождям революции. В этой ситуации особую важность приобретает не только поиск мест захоронения жертв репрессий и увековечивание их памяти, но научно обоснованная, методически выверенная работа с молодежью, с педагогическим сообществом, чтобы передавать эту память.

Один из примеров такой работы представил Игорь Гарькавый в докладе «Опыт молодежных трудовых сборов „Бутовский полигон — наша память“ 2018 г.». Благодаря президентскому гранту удалось привлечь школьников и молодежь к разнообразной работе на Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий: благоустройству и уборке территории, созданию «зеленого щита» от подступающего по периметру строительства — «это позволило ребятам буквально прикоснуться к священной земле». Но не только физическая работа привлекала молодежь: для них были устроены десять выездных экскурсий по местам, связанным с новомучениками; прошла конференция «Бутовские молодежные чтения»; молодые люди сами сделали путеводитель по Бутовскому полигону и т. д. По оценке докладчика, в проекте участвовало около тысячи человек, причем целевой аудиторией создатели проекта считают не только учеников школ, православных гимназий и колледжей, но и их педагогов. В результате была выработана новая методика воспитательной, образовательной и трудовой деятельности, которая позволяет достичь «личной причастности» молодежи к теме новомучеников и других жертв массовых репрессий в СССР, заключил Игорь Гарькавый.

Члены Преображенского православного братства тоже были в числе тех, кто участвовал в работах на Бутовском полигоне в рамках проекта. Представитель этого братства Андрей Васенев, главный редактор медиапроекта «Стол», рассказал о том, как в разнообразных проектах православных братств был осмыслен год столетия красного террора в России. Всего таких проектов в разных городах России насчитывалось около 200, поэтому докладчик упомянул только самые масштабные из них: это, например, две большие международные конференции «Духовные итоги революции» и «Православные братства в истории России». Из многих выставок были упомянуты только две передвижные, которые вызвали большой интерес в разных епархиях: «Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления» и «Человек на переломе» — о том, что произошло с конкретными людьми, пережившими самые страшные события ХХ века. Андрей Васенев особо подчеркнул, что в городах России выставки разрастались: к их материалам люди добавляли рассказы о своих «неперемолотых». Концерты, спектакли, вечера (цикл «Милосердие памяти» с обсуждением фильмов, посвященных истории ХХ века; спектакль «Живые» о последних днях преподобномученицы Елисаветы Феодоровны; презентация книги «Совесть» о жертвах репрессий на Севере и т. д.). Установка поклонного креста в Химкинском лесу, конференция на Соловках, молитвенное участие в митинге в день столетия красного террора в Санкт-Петербурге — в этих и многих других проектах участвуют члены братств. В заключение докладчик упомянул о продолжающейся Акции национального покаяния «Имеющие надежду», участие в которой открыто для всех неравнодушных.

Оксана Иванова, научный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале, рассказала о том, как благодаря инициативам церковной общественности в Екатеринбурге появились разные акции и проекты, связанные с памятью новомучеников и жертв репрессий. Так, выставка «Время Каина. Красный террор на Урале» стала катализатором общественных размышлений о гражданской войне. Потом была создана карта мест гибели уральских новомучеников. В борьбе за восстановление собора XVIII в. возникло предложение заложить в его фундамент землю с мест убиения мучеников. Так появилась акция «Земля святых», в которую включились миряне из разных городов и поселков — они разыскивали памятные места, собирали землю, устанавливали памятные кресты и т. д. Оксана Иванова уверена, что поиск и почитание мест, где пролилась кровь новомучеников, — это и «форма покаяния мирян», и перспективное направление для работы с молодежью, для паломнических маршрутов.

Иеромонах Елевферий (Казаков) представил опыт организации молодежного лагеря «Зеленый Афон» на базе Второ-Афонского Бештаугорского монастыря. Уже в течение 15 лет около 350 детей проводят неделю (7 смен по 50 детей) в лагере, посвященном памяти новомучеников. Каждый отряд изучает житие одного из святых, ребята проводят беседы и совершают крестный ход на гору с молитвой новомученикам.

Походы, сборы, лагеря, паломничества, образовательные проекты — все эти формы используются в деятельности Братства православных следопытов, о которой рассказал иеромонах Димитрий (Першин). Бутовский полигон для членов братства — отправная точка их работы: ребята разыскивают сведения о захороненных здесь новомучениках, готовят презентации, выступают с ними в школах и даже на международной конференции в Кельне (Германия). Члены братства также приняли участие в создании документального фильма «Русский антиминс». Руководители Братства православных следопытов считают необходимым знакомить детей не только с подвигом новомучеников, но и с историей гонений на верующих в СССР в послевоенное время.

Андрей Иванов, сотрудник Историко-культурного и просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Соборная палата», сделал сообщение об истории создания и особенностях работы Музея в историческом здании Московского Епархиального дома. Через призму истории Поместного Собора 1917−1918 гг., многие участники которого стали новомучениками, посетителям музея показывают всю историю репрессий.

Доцент Кира Аристова и иерей Иннокентий Кулаков рассказали о проектах, посвященных памяти новомучеников, соответственно, в Пензенской и Рыбинской епархиях. Профессор Евгений Овчинников, внук мученика Николая Варжанского, правнук священномученика Неофита Любимова, выступил с сообщением «Из опыта установки мемориального знака новомученику (об открытии мемориальной доски священномученику Неофиту Любимову в Симбирске)».

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