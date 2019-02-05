Русская линия
Сводка новостей от 5 февраля 2019

Состоялось расширенное заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта

31 января 2019 года в конференц-зале Храма Христа Спасителя в Москве состоялось расширенное заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Заседание возглавил председатель комиссии епископ Североморский и Умбский Митрофан. Во встрече приняли участие заместитель председателя протоиерей Андрей Алексеев, ответственный секретарь Д.И. Петровский, члены комиссии, почетные члены комиссии и приглашенные лица, сообщает Патриархия.ru.

В начале встречи владыка Митрофан обратился к собравшимся со вступительным словом, в котором рассказал об актуальности создания комиссии, важных задачах в области спорта, стоящих перед Русской Православной Церковью, и о перспективах, которые открывает начатое направление деятельности. Затем протоиерей Андрей Алексеев зачитал приветственное слово почетного члена комиссии, первого заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ А.Д. Жукова.

Далее последовали выступления членов комиссии. Депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России В.А. Третьяк отметил важность объединения усилий Церкви и спортивного сообщества в деле привлечения молодых людей к занятиям спортом и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, в том числе, опираясь на авторитет выдающихся спортсменов. Депутат, заслуженный мастер спорта России С.С. Журова поделилась соображениями о том, что Церкви следует заботиться не только о духовном просвещении спортсменов, но и о пропаганде среди верующих здорового образа жизни и важности физических нагрузок.

Министерство спорта Российской Федерации на заседании представлял А.Ю. Баранов. В своем докладе он обратил внимание на необходимость встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с министром спорта П.А. Колобковым для подписания Соглашения между Русской Православной Церковью и ведомством. А.Ю. Баранов рассказал о реализации совместного «пилотного» проекта Министерства спорта и Псковской епархии по созданию молодежного духовно-спортивного центра в Пскове. Этот опыт может быть распространен и на другие епархии Русской Православной Церкви.

Затем члены комиссии обсудили предложенные поправки к тексту Положения о комиссии.

В завершение состоялось свободное общение, в ходе которого присутствующие имели возможность поделиться своим опытом, обсудить актуальные вопросы и выступить с предложениями о дальнейшей деятельности.

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