После пенсионной реформы россияне настороженно относятся к сообщениям о намерении властей освободить их от поверки счётчиков…

Российские власти намерены внести в Государственную думу законопроект, который предполагает полное освобождение населения от обязанности следить за поверкой счётчиков воды и других коммунальных ресурсов. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов, сообщает RT.

«Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как „поверочное рабство“, — от обязанности следить за корректностью показаний приборов учёта коммунальных ресурсов», — рассказал Абрамов.

По его словам, в случае принятия предлагаемых поправок от собственников или арендаторов жилья потребуется только обеспечить доступ к внутридомовым счётчикам для специалистов управляющей или ресурсоснабжающей компании, которые и будут отвечать за корректность показаний.

«Сейчас ситуация с бытовыми счётчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да ещё выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», — отметил глава Росстандарта.

«Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы», — подчеркнул Абрамов.

Руководитель ведомства добавил, что конкретные механизмы перераспределения функций по поверке счётчиков ещё будут обсуждаться. Однако позиция Росстандарта заключается в том, что по всем направлениям учёта коммунальных ресурсов (воде, теплу и газу) необходимо последовательно принимать такие же решения, как и по электросчётчикам.

Эксперты отмечают, что подобная инициатива призвана избавить собственников и арендаторов жилья от лишних хлопот. Однако, россияне, привыкшие в последние годы, что власти принимают только выгодные для бюджета решения, крайне настороженно воспринимают данную новость. В соцсетях открыто говорят, что не верят газовщикам, электрикам и представителям водоканала и боятся, что те будут накручивать счётчики в свою пользу.

Российские чиновники своими последними решениями довели населения до полного недоверия властям.

Русская линия