Настоятель Храма Христа Спасителя в Сан-Ремо протоиерей Дионисий Байков опубликовал очередное открытое письмо, в котором сообщил приходам и общинам Русского Экзархата в Западной Европе об официальном переходе своего храма в Русскую Православную Церковь Заграницей, за что 3 февраля 2019 года единогласно проголосовал приходской совет храма.

«Дорогие отцы, братья и сестры! В связи с агрессивными действиями греческой митрополии Константинопольского патриархата против нашего прихода (митрополит Геннадий 21 января отправил меня в запрет и заявил свои претензии на наш храм; от Архиепископии не последовало никакой официальной реакции на этот запрет) Приходской совет Храма Христа Спасителя, преподобного Серафима Саровского и святой великомученицы Екатерины в г. Сан-Ремо (Италия) единогласно решил перейти под омофор Русской Православной Церкви Заграницей», — заявил отец Дионисий, отметив, что «приход — самостоятельная структура, согласно итальянскому законодательству, и имеет полное право на самоопределение».

«К сожалению, в воскресенье, 3 февраля, на наш приход прибыл представитель Архиепископии с целью не допустить проведения экстренного приходского собрания. Он заявил о личной ответственности каждого прихожанина за „неканоничный и незаконный“ переход в РПЦЗ. Приходское собрание единогласно утвердило решение приходского совета о каноническом подчинении Русской Зарубежной Церкви», — сообщил священник.

«С разочарованием и глубокой болью восприняли наши прихожане недружественный шаг Архиепископии. Я лично и члены приходского совета объяснили своё решение владыке Иоанну, но наши письма остались без ответа. Мы искренне надеемся, что никто не будет больше претендовать на наш храм. Мы всегда искренне верили, что Русский экзархат с уважением относится к свободному выбору каждого человека», — отметил отец Дионисий.

«Обращаюсь к вам, дорогие отцы, братья и сестры, с призывом проголосовать на будущей Ассамблее 23 февраля за роспуск Архиепископии, чтобы приходы могли самостоятельно и беспрепятственно выбрать свою каноническую юрисдикцию, а также приглашаю ваши приходы последовать нашему примеру и присоединиться к Русской Зарубежной Церкви. Именно эта церковная юрисдикция наиболее похожа на бывший Русский экзархат как своей самостоятельностью и уважением к уставам приходов, так и укорененностью в традициях русского православного Зарубежья. Мы сможем сохранить богатую духовную культуру и историческое наследие нашей Архиепископии только в составе приходов РПЦЗ», — заявил священник Дионисий Байков.

Русская линия