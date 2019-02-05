Для значительной части греков, которые до сих пор мечтают о возрождении Византийской империи и возвращения былой славы и блеска Константинопольского Патриархата, целый ряд Поместных Православных Церквей, которые получили свою автокефалию от Фанара, это всего лишь Церкви-дочери, права которых могут быть грубо нарушены или вообще пресечены Константинополем.

В таком ключе размышляет, к примеру, главный редактор греческого портала Orthodoxia.info Андрей Лударос, который буквально негодует по поводу того, почему Поместные Православные Церкви отказываются поддерживать Фанар на Украине.

«В настоящее время по всей планете существует пятнадцать Православных Церквей. За исключением четырёх — Александрии, Антиохии, Иерусалима и Церкви Кипра — все остальные имеют одинаковую связь. Они „дочки“ Константинополя», — пишет Андрей Лударос.

По его словам, Россия, Сербия, Румыния, Болгария, Грузия, Греция, Польша, Албания, Чехия и Украина получили автокефалии от Фанара.

«Разве Константинополь должен был „родить“ так много дочерей? И, наконец, эти дочери равны Константинополю, Александрии, Антиохии и Иерусалиму? Это два важнейших вопроса, которые, возможно, в какой-то момент должны касаться самого Константинополя и его других сестер пресвитерий», — откровенно пишет Лударос.

Таким образом, он фактически выдвигает на руководящее место в Православии Константинопольского Патриарха, которого должны все слушаться.

В этом же духе размышляет и митрополит Галльский Эммануил.

«Константинопольский патриархат опробованным столетиями опытом, обходя заблуждения, определил священную систему пентархии тронов и канонов», — заявил владыка Эммануил 3 февраля в ходе интронизации главы «ПЦУ» Епифания, сообщает СПЖ.

Он пояснил, что «митрополит» Епифаний «интронизируется» как первый «предстоятель» Православной Церкви Украины: «Сегодня радуются души тех отцов, которые положили свои жизни для достижения в Украине внутренней административной независимости церкви», — сказал экзарх.

«Сегодня единство украинского народа становится реальностью, и благословением за благодеяния всеправославной веры Матери-Церкви Константинополя», — сообщил он.

«Деяния церкви показывают, как Святой Дух ведёт священные дела церкви. Эти деяния и жизнь церкви есть ничто иное, как экклезиология фальши, которой страдает во все времена православное сознание», — продолжил митрополит Эммануил.

«Восточная православная церковь своим опробованным столетиями опытом, обходя заблуждения, определила священную систему пентархии тронов и канонов истинной экклезиологии, определив Константинопольский Трон руководителем всех Церквей Божиих, не как властелина, а потому, что так решила жизнь и практика Церкви для того, чтобы разрешать противоречия», — отметил он.

После всего вышесказанного становится понятным, что ограничивать себя вмешательством в дела только Украинской Православной Церкви Фанар не станет. Далее, очевидно, последуют вторжения Константинопольского Патриархата и в дела других Поместных Православных Церквей, — всюду, где есть хоть какое-то противоречие.

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