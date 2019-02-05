Русская линия
Сводка новостей от 5 февраля 2019

Архипастыри трех Поместных Православных Церквей совершили богослужение в Дивеевском монастыре

3 февраля 2019 года в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре были совершены параклис Божией Матери, молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и Божественная литургия.

Богослужение в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака с честными мощами этого святого, возглавил постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Главе Среднеазиатского митрополичьего округа сослужили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Видинский Даниил (Болгарская Православная Церковь), архиепископ Михаловско-Кошицкий Георгий (Православная Церковь Чешских земель и Словакии), епископ Балахнинский Илия, епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий, старший священник Дивеевской обители протоиерей Игорь Покровский, настоятель Успенского мужского монастыря — Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков), другие клирики Нижегородской епархии.

Митрополит Видинский Даниил и архиепископ Михаловско-Кошицкий Георгий прибыли на Нижегородскую землю по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках паломничества по окончании торжеств по случаю десятилетия Патриаршей интронизации, участниками которых они были в составе делегаций Поместных Православных Церквей.

В храме вместе с многочисленными паломниками и прихожанами молилась настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова) с сестрами обители.

На богослужении также молилась делегация работников сферы образования Приморья. После участия в XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях, завершившихся накануне в Москве, педагоги вместе с епископом Арсеньевским и Дальнегорским Гурием прибыли в Нижегородскую митрополию для ознакомления с действующей здесь системой православного образования.

По окончании богослужения настоятельница обители обратилась с словами благодарности к архипастырям и пастырям. Игумения Сергия преподнесла всем Преосвященным архиереям заздравные просфоры и вручила митрополиту Георгию образ святого Серафима Саровского.

В свою очередь глава Нижегородской митрополии подарил архипастырям, посетившим Дивеевскую обитель, иконы преподобного Серафима, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Русская линия

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Архипастыри трех Поместных Православных Церквей совершили богослужение в Дивеевском монастыре

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