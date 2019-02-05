В Гражданской войне не может быть победителей и героев

Ежегодно по разработанному плану мемориальные мероприятия проходят в течение трёх дней, сообщает официальный сайт Всевеликого войска Донского.

1 февраля кадеты Шахтинского генерала Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса во главе с директором корпуса В.А. Бобыльченко, казаки, историки и все неравнодушные люди посещают кладбище в Новочеркасске, Новочеркасский Патриарший Войсковой собор, где проходят молебны и возложение цветов к могилам атамана А.М. Каледина и казаков. Затем в стенах Шахтинского генерала Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса программу продолжает творческий вечер, где в исполнении кадет звучат стихи, песни, воспоминания участников и очевидцев того лихого периода в истории Дона и России.

2 февраля кадеты ежегодно посещают Калитвинскую станицу, где в Успенском храме служат панихиду по убиенным кадетам и юнкерам. Затем на станции Глубокая проходит реконструкция боя за железнодорожный переезд. После «боя» кадеты переезжают к месту гибели отряда полковника В.М. Чернецова — балке Березовой, где отдаются воинские почести у Поклонного Креста. В завершении в храме хутора Волченского проходит поминальная молитва.

3 февраля близ станицы Старочеркасской в Монастырском урочище (Каплица) проходит завершающий этап Чернецовских дней памяти — реконструкция боя начального периода Гражданской войны на Дону. По завершении реконструкции Благочинный Аксайского округа протоиерей Геннадий Макаренко отслужит литию у Покровской Войсковой часовни на Монастырском урочище.

В Чернецовских поминовениях в нынешнем году приняли участие более 100 кадет, в том числе 70 кадет и 20 педагогов Шахтинского генерала Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса, 20 кадет Второго Донского императора Николая II казачьего кадетского корпуса, 20 кадет Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, а также почти 50 членов военно-исторических клубов из Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Шахт, Тацинской станицы, 13 казаков конных взводов Всевеликого войска Донского из Миллерово, Азовского и Октябрьского районов.

«Для нас очень важно помнить историю, — отметил директор департамента по делам казачества и казачьих учебных заведений С.Н. Бодряков.- Не осуждать и судить, а помнить для того, чтобы не повторить ошибок, чтобы не было подобной беды».

Все участники мемориальных дней отмечали, что в Гражданской войне не может быть победителей и героев. Каждый воюет за свою правду. «Я, думаю, те ребята, которые принимали участие в чернецовских поминовениях, пройдя этими зимними дорогами, в холод и дождь, изучив историю этого периода, реально будут ценить мир и согласие, — подчеркнул директор Шахтинского генерала Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса В.А. Бобыльченко.- Если это так, то задача памятных дней выполнена».

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