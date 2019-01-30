Русская линия
Сводка новостей от 30 января 2019

Святейший Патриарх Кирилл: О вреде абортов и необходимости вывести их из системы ОМС я буду говорить до скончания своих дней
Предстоятель Русской Православной Церкви выступил на Рождественских парламентских встречах в Госдуме…

Святейший Патриарх Московский Кирилл в Госдуме РФПредстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл вновь призвал депутатов Государственной Думы России вывести аборты из системы ОМС и прекратить их государственное финансирование за счёт налогоплательщиков, сообщает Интерфакс-Религия.

«Церковь не устаёт свидетельствовать о негативных последствиях доступности абортов. Я об этом уже говорил и, наверное, буду говорить об этом до скончания своих дней», — заявил Его Святейшество, обращаясь к депутатам 30 января в рамках Рождественской парламентской встречи в Госдуме.

«Вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может, за то, чтобы бесплатно избавиться от нежелательного ребёнка», — сказал Патриарх Кирилл, обратив внимание на недопустимость такого положения дел.

Обращаясь к депутатам, он напомнил, что общественная дискуссия на эту тему продолжается, и сегодня уже есть варианты решения, которые позволили бы признать право на жизнь за нерожденным ребёнком и вывести аборты, совершаемые не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования.

Помимо этого, Патриарх Кирилл выступил категорический против возвращения рекламы алкоголя в России.

«В публичном пространстве активно обсуждается проблема рекламы алкоголя. Очевидно, что реклама алкогольной продукции не имеет никакой иной цели, кроме обогащения производителей алкоголя, их борьбы за рынки сбыта и за рост потребления спиртосодержащих напитков нашими соотечественниками», — заявил Его Святейшество.

По словам Патриарха, это понятно и закономерно с точки зрения коммерческих интересов бизнеса. Однако рост потребления алкоголя — это «потенциально больше разрушенных семей, это преступления, совершенные в состоянии опьянения, это преждевременные смерти и страдания людей».

В связи с этим он призвал Госдуму «остановить продвижение этой безнравственной инициативы».

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл: О вреде абортов и необходимости вывести их из системы ОМС я буду говорить до скончания своих дней
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