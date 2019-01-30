29 января 2019 года в Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X и членами сопровождающей его делегации, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Сердечно приветствую Вас в стенах Данилова монастыря и благодарю за то, что Вы присоединились ко всем нам в связи с празднованием 10-й годовщины моего пребывания на Московском Патриаршем престоле, — сказал Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви. — Всякий раз, когда Предстоятели Церквей встречаются, у них есть возможность вместе помолиться, совершить Божественную литургию и поговорить о том, что волнует наши Церкви, что является важным для всего вселенского Православия».

Его Святейшество особо подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений между Антиохийской и Русской Православными Церквами, имеющих уже долгую историю. «Но сегодня наши отношения имеют, я думаю, особое значение. Мы знаем, что Антиохийская Церковь переживает нелегкие времена, особенно в связи с ситуацией, которая сложилась в Сирии, — продолжил Святейший Владыка. — И Русская Церковь сегодня тоже проходит через скорбные испытания, которые связаны с ситуацией на Украине. Согласно слову Священного Писания, „страдает ли один член, страдают с ним все члены“ (1Кор 12:26), и в Церкви Христовой, если одна Церковь переживает непростые жизненные обстоятельства, то ей призваны сострадать все члены, вся полнота Православия», — подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как отметил Святейший Владыка, особой болью для Русской Православной Церкви является ситуация на Украине, где сегодня страдает каноническая Церковь. «Мы благодарны всем Поместным Православным Церквам, которые выражают солидарность с нашей Украинской Православной Церковью и оказывают ей духовную, молитвенную и моральную поддержку», — сказал Святейший Патриарх Кирилл, с благодарностью упомянув открытую поддержку, которую Блаженнейший Патриарх Иоанн оказывает канонической Украинской Церкви, в том числе в своих письмах.

Его Святейшество подчеркнул важность гуманитарных акций, которые осуществляются Россией в Сирии. По словам Патриарха Кирилла, сейчас уже завершаются реставрационные работы в монастыре святой Феклы в Маалюле, достигнута договоренность об оснащении Патриаршего госпиталя «Аль-Хосн» необходимым оборудованием, в рамках студенческого обмена пять представителей Антиохийской Церкви, молодых студентов, обучаются в России.

«Прежде всего, хотел бы имени Антиохийской Православной Церкви выразить самые тёплые чувства любви и уважения к Русской Православной Церкви, лично к Вам, Ваше Святейшество, и Вашим братьям», — сказал в ответном слове Предстоятель Антиохийской Православной Церкви. — В этой связи я хотел бы подчеркнуть особое значение того, что мы присутствуем сейчас на торжествах, которые посвящены 10-летию Вашей интронизации. Это очень важное событие".

Его Блаженство поблагодарил Предстоятеля Русской Православной Церкви за проникновенные, тёплые и искренние слова приветствия, в которых нашли отражение чувства братской любви и добрые отношения, существующие между Антиохийской и Русской Церквами. «Эти отношения уходят глубоко в нашу историю, и сейчас они успешно развиваются в различных областях деятельности», — засвидетельствовал Патриарх Иоанн.

«Ваше Святейшество, Вы совершенно правильно заметили, что у нас общая боль, общие раны, — продолжил Блаженнейший Владыка. — Первая боль связана с ситуацией, в которой находится Православная Церковь на Украине, вторая — это боль Антиохийской Церкви и наших братьев из-за ситуации в Сирии». Он также упомянул о проблемах в двусторонних отношениях между Антиохийским и Иерусалимским Патриархатами.

Говоря о разрушительной войне, которая продолжается в Сирии, Его Блаженство подчеркнул: «Мы по-прежнему переживаем боль. Мы также ничего не знаем о судьбе наших братьев — митрополита Павла и сиро-яковитского митрополита Григория Иоанна Ибрагима, но продолжаем надеяться, что все закончится благополучно. Я хотел бы несколько успокоить Вас, Ваше Святейшество, и братьев из Русской Православной Церкви, сказав, что ситуация в Сирии несколько улучшилась по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас идёт процесс освобождения территорий, которые ранее были захвачены террористами, и несмотря на то, что некоторые очаги продолжают оставаться под их контролем, и мы надеемся, что скоро произойдёт полное освобождение. Основная заслуга в этом, как известно, принадлежит России, которая оказывала и продолжает оказывать политическую, военную и гуманитарную помощь».

«Мы верим, что наша Церковь будет и далее продолжать нести свою миссию, выполнять своё дело с честью, как это было и раньше», — отметил Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X.

Говоря о тяжелейшем кризисе в православном мире, спровоцированном действиями Константинопольского Патриархата на Украине, Предстоятель Антиохийской Православной Церкви подчеркнул: «Мы призывали и призываем и Вселенского Патриарха, и других высших духовных лиц к тому, чтобы решить существующие проблемы, в том числе проблемы, с которыми сталкивается наша братская Русская Православная Церковь, путем диалога, путем переговоров, путем обыкновенного разговора. Начиная с 1960 года, в основу нашей деятельности был положен принцип консенсуса, который должен соблюдаться и сейчас. И мы продолжаем считать этот принцип, как Вы справедливо заметили, своего рода краеугольным камнем всей нашей деятельности, которая направлена на сближение позиций всех Поместных Церквей. Мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки одностороннего решения ряда церковных проблем за счёт всего православного мира, которые ведут в результате к расколу этого мира. Поэтому сохранение нашего православного единства и тот факт, что мы должны и дальше продолжать осуществлять свою миссию мира, любви и сотрудничества, — это всё должно оставаться основой нашей деятельности и в будущем».

Его Блаженство констатировал, что эту позицию выразили все участники Архиерейского Собора, недавно состоявшегося в Антиохийской Церкви. «Они говорили о необходимости сделать всё для достижения и сохранения нашего единства. И мы хотели, чтобы наш голос правды был услышан, потому что недостойно в наше время отмачиваться. Мы обязательно должны говорить об этом вслух. И поэтому мы призывали и продолжаем призывать Константинопольский Патриархат, другие Поместные Церкви к тому, чтобы вернуться на путь диалога, сотрудничества. И это необходимо сделать основным принципом нашей деятельности», — засвидетельствовал Блаженнейший Патриарх Иоанн.

Он подчеркнул: «Мы должны сделать всё для того, чтобы боль ушла из наших сердец, чтобы мы чувствовали радость от того, что едины — все Поместные Церкви, весь православный мир. Все христиане должны придерживаться именно этого принципа и сделать его основой нашей деятельности, как сейчас, так и в будущем».

«Я благодарю Бога за то, что наши отношения успешно развиваются во многих областях, — подчеркнул он, обращаясь к Святейшему Патриарху Кириллу. — Эти отношения показали свою эффективность, и мы продолжаем делать все для того, чтобы вносить свой посильный вклад в общее дело».

С благодарностью коснувшись темы помощи, которую оказывают Россия и Русская Православная Церковь в проведении реставрации храмов на сирийской земле, пострадавших при военных действиях и от действий террористов, Блаженнейший Владыка сказал: «Вы правильно заметили, что в монастыре святой Феклы реставрационные работы практически подошли к концу и монахини возвращаются в обитель, чтобы продолжать там своё служение Господу Богу. Практически ситуация в Маалюле нормализовалась. Это является очень хорошим фактором и даёт возможность паломникам посещать святые места». Он также поблагодарил за высказанную готовность осуществить проект восстановления церковного комплекса в Арбине и церкви в Аль-Забадани.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наши братья в Сирии, Ливане, Ираке, на всем Ближнем Востоке чувствовали себя на своей Родине как у себя дома, чтобы они в будущем никогда не подвергались попыткам насильственного переселения и оставались жить в любви и братстве на родной земле, — отметил также Предстоятель Антиохийской Православной Церкви. — Помимо планов, которые связаны с реставрацией ряда церквей, мы также хотим внести свой посильный вклад в восстановление того, что было разрушено в результате войны, — школ, университетов, в работу по созданию новых рабочих мест и тем самым продолжать делать все во имя дальнейшего развития нашей Родины. Мы преисполнены оптимизма и считаем, что наша судьба в будущем будет такой, какой мы ее хотим видеть. Мы все сделаем для этого».

Блаженнейший Патриарх Иоанн также поблагодарил за поддержку в сфере студенческого обмена. «Как Вы упомянули, Ваше Святейшество, пять наших сирийских студентов обучаются в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви, то же время в университете в Баламанде учатся две студентки из России. Это очень позитивный факт. Полагаем, что эти традиции надо продолжать и в будущем», — высказал мнение Его Блаженство.

«Мы благодарим Вас, Ваше Святейшество, Русскую Православную Церковь, российское Правительство, Президента Путина за ту помощь и поддержку, которая оказывается в Сирии, в том числе, Антиохийской Православной Церкви, — сказал Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X. — В свете предпринимаемых общих действий, а также гуманитарной помощи, оказываемой нам, очень важно подчеркнуть, что мы не делаем различия между христианами и мусульманами. Тем самым мы призваны сыграть большую роль в том, чтобы мир снова пришел на нашу землю».

Обращаясь к Предстоятелю Русской Православной Церкви, он подчеркнул: «Наша радость — это и ваша радость. В свою очередь, ваша радость — это радость и для нас. Как Вы заметили в своём приветствии, боль одной из наших Церквей отзывается в сердцах членов другой Церкви».

Его Блаженство поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 10-летием избрания на Патриарший престол и интронизации, пожелав ему долгих лет жизни и служения на благо Церкви.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

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