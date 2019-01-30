Митрополит всей Америки и Канады Тихон и члены Архиерейского Синода Православной Церкви в Америке заявили о поддержке Украинской Православной Церкви и об отказе в признании церкви украинских раскольников, созданной полтора месяца назад при участии Константинополя и властей Украины, сообщает Интерфакс.

«Архиерейский Синод определил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской Православной Церкви; с некоторыми из наших сестринских Церквей отказать в признании Православной церкви Украины», — говорится в открытом письме Синода.

Помимо этого, решено не вносить изменения в диптих Православной Церкви в Америке.

Священноначалие Православной Церкви в Америке призвало помнить, что решение вопросов церковной юрисдикции нигде в мире не должно происходить «путем вмешательства правительства».

Синод подчёркивает, что преодолеть кризис в церковной жизни Украины можно только соборным путём, за что выступают и другие Поместные Церкви.

Православная Церковь в Америке выразила «глубокую скорбь и сожаление» по поводу того, что Константинопольский Патриархат создал на Украине «церковный орган» из «двух раскольничьих групп», и призвала своих верующих «сохранять трезвость и сдержанность в любых публичных обсуждениях этих вопросов».

Русская линия