Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выпустил новое методическое пособие по созданию доступной среды в храме. Об этом сообщает Диакония.Ru. В книге рассказывается, как адаптировать храм, какие технические средства и оборудование позволят маломобильным людям активно включаться в богослужебную и внебогослужебную жизнь прихода. Авторы пособия «Создание доступной среды в храме: комплексный подход» уделили особое внимание методикам ситуационной помощи.

По словам одного из составителей сборника, руководителя направления по помощи инвалидам Синодального отдела по благотворительности Вероники Леонтьевой, главное в доступности храма — это создание для любого человека таких условий, при которых он имел бы возможность принимать участие в богослужениях, таинствах и приходской жизни.

«В новой книге мы сосредоточились на методиках ситуационной помощи. Если в храме по объективным причинам нельзя, например, оборудовать пандус, значит нужно научить сотрудников храма правильно поднять человека в инвалидном кресле по лестнице или проводить незрячего человека в храм», — отмечает Вероника Леонтьева.

Пособие «Создание доступной среды в храме» состоит из трех глав и приложений. В основной части изложены современные тенденции в строительстве храмов, сведения об архитектурной доступности элементов храма и прилегающей территории. Также в книге представлены алгоритмы оказания ситуационной помощи для тех, кто непосредственно помогает маломобильным людям, а также рекомендации по организации информационной доступности, например, наполнение сайта храма полезной и структурированной информацией для маломобильных людей.

Среди авторов пособия — вице-президент Национального благотворительного фонда поддержки работ по адаптации городской среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров», член рабочей группы «Barrier — free сity for аll» международного объединения «Еврогорода» Европейского союза от России Сергей Чистый, специалист по кондуктивной педагогике в области реабилитации детей и взрослых с нарушением опорно-двигательного аппарата, заведующая кафедрой социальной работы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Татьяна Зальцман, руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева, генеральный директор Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров на транспорте, член рабочей группы Министерства транспорта Российской Федерации по вопросам формирования доступной среды для инвалидов Александр Авдеев.

Пособие можно скачать на сайте Синодального отдела по благотворительности.

Эта книга — 41-е методическое пособие, изданное Синодальным отделом по благотворительности.

Также в серии «Азбука милосердия» ранее выходили пособия «Инвалид в храме: помощь людям с проблемами слуха и зрения» и «Как сделать храм доступным для всех: технические нормы и архитектурные решения», которые также доступны для скачивания. Кроме того, в разделе «Методики» на сайте Синодального отдела по благотворительности в электронном виде размещены книги по организации помощи бездомным, алко- и наркозависимым, женщинам в кризисной ситуации, ВИЧ-инфицированным, методики по созданию богадельни, центра гуманитарной помощи и другие.

В Русской Православной Церкви более 4500 социальных проектов. Среди них — более 400 проектов помощи людям с инвалидностью.

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