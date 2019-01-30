В Общественной палате РФ обсудили вопросы взаимодействия Церкви с общественными палатами регионов России и государственными органами

28 января 2019 года в зале пленарных заседаний Общественной палаты Российской Федерации в Москве в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений прошла секция «Развитие общественного взаимодействия и диалога Церкви, государства и общества». Мероприятие проводилось Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в рамках направления «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ». Об этом сообщает Патриархия.ru.

Сопредседателями секции выступили секретарь Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеев и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

Выступая перед участниками мероприятия, В.А. Фадеев и В.Р. Легойда осветили важнейшие тенденции общественной жизни и отметили возросший в обществе запрос на справедливость. Выступающие призвали общественных деятелей, в том числе церковных, проявлять большую активность в деле защиты интересов народа и разрешения назревших в обществе проблем.

Опыт взаимодействия Церкви с общественными палатами и региональными властями на мероприятии был освещен на примере Ульяновской и Сахалинской областей: перед собравшимися выступили заместитель председателя Общественной палаты Ульяновской области епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор и заместитель председателя Общественной палаты Сахалинской области протоиерей Виктор Горбач.

Завершая первую часть секции, сопредседатели ответили на вопросы, посвященные общественной активности и актуальным вопросам государственной политики в сфере образования и духовно-культурного просвещения.

Во второй части мероприятия, посвященной прикладным вопросам, выступили исполнительный директор благотворительного фонда прп. Серафима Саровского, председатель Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока С.В. Габестро, исполнительный директор Фонда президентских грантов А.В. Долгов, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений И.Е. Дискин, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия П.А. Пожигайло, председатель Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по межэтническим и межконфессиональным отношениям О.Д. Агапов.

В качестве ведущего секции выступил руководитель управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ П.В. Лебедев.

Секция собрала около 150 человек — представителей епархий Русской Православной Церкви, членов Общественной палаты Российской Федерации, председателей и представителей общественных палат в субъектах Российской Федерации, религиозных и общественных деятелей из разных регионов страны. В мероприятии также участвовали сотрудники Управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.О. Борзенко, П.А. Овсянников. М.Д. Вовк, Д.М. Козин.

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